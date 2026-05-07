Andreea Matei, partenera de dans a lui Rareș Cojoc, mesaj enigmatic în mediul online: „Ei bârfesc, eu…”

Andreea Matei, partenera de dans a lui Rareș Cojoc, a surprins cu un mesaj enigmatic pe rețelele sociale.

Mesajul enigmatic al Andreei Matei

Partenera de dans a lui Rareș Cojoc, o fire discretă, a atras recent atenția cu un mesaj plin de subînțeles publicat în mediul online. Despre Rareș și Andreea Matei s-a speculat în ultimele luni că ar forma un cuplu, după ce dansatorul a divorțat de soția lui, Andreea Popescu, în luna aprilie.

„Ei bârfesc, eu strălucesc”, a scris dansatoarea în descrierea a două fotografii.

Cu un palmares impresionant și o comunitate mare de susținători online, Andreea Matei păstrează discreția când vine vorba de viața personală. Tânăra publică rareori mesaje în mediul online, majoritatea postărilor sale fiind centrate pe carieră.

Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni mondiali la dans sportiv

Andreea și Rareș au reușit să atingă culmi impresionante, câștigând titluri de mare prestigiu. Recent, cei doi au triumfat la Grand Slam-ul din Blackpool, un eveniment de referință în lumea dansului sportiv.

„Suntem foarte, foarte bucuroși pentru această încoronare a muncii noastre. Anul trecut a fost singurul Grand Slam pe care l-am pierdut, am ocupat poziția secundă și mă bucur foarte mult că anul acesta am reușit să câștigăm medalia de aur. Urmează Campionatul European în mai, care, la fel, este singura reușită care ne lipsește. (…) Atmosfera din sala în care se organizează această competiție (Grand Slam-ul de la Blackpool) este absolut incredibilă. Orchestra este probabil cea mai bună orchestră pe care se poate dansa la ora actuală“, a declarat Rareș Cojoc pentru Antena Stars, citat de Spynews.

Victoria lor din Blackpool este doar ultima dintr-un lung șir de realizări ce confirmă talentul și munca asiduă a acestui duo remarcabil. După reușită, fosta soție a lui Rareș, Andreea Popescu, a transmis un mesaj special, arătând că respectul și admirația ei pentru fostul soț au rămas intacte după divorț.

Foto: Instagram/@link_dance.sport.event

