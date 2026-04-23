Andreea Bănică, dezamăgită după concertul lui Eros Ramazzotti: „Să îmi dea banii înapoi. Nu mai pot de nervi”

Andreea Bănică a plecat extrem de dezamăgită de la concertul lui Eros Ramazzotti de la București. Seara nu s-a încheiat deloc așa cum ar fi sperat cântăreața. Ea a ținut să le spună urmăritorilor de ce a fost atât de deranjată la concert și chiar a precizat că îi va trimite un bilețel artistului.

Cântăreața abia aștepta concertul susținut de Eros Ramazzotti în Capitală, însă seara nu s-a terminat deloc așa cum spera. Deși atmosfera a fost una extrem de frumoasă, Andreea Bănică s-a supărat pentru că interpretul nu a cântat piesa ei preferată, „Parla con me”.

Dezamăgită, vedeta și-a vărsat năduful pe rețelele sociale, acolo unde a postat un mesaj ironic, în care explica faptul că era piesa ei de suflet și că vrea banii înapoi.

„Sunt fiartă! Nu a cântat Parla con me, nu mai pot de supărare!

Nu a cântat! Vreau să îi trimit un bilețel să îi zic să îmi dea banii înapoi, nu a cântat piesa mea de suflet. Să o pui în mașină acum, dar o dai tare. Acum, când plecăm! O dai tare! Nu mai pot de nervi, sunt supărată fiartă. Dacă eu la mine la concert nu cânt Love in Brazil? Nu mă înjură lumea?”, a spus artista în filmulețul postat pe Instagram.

Concert senzational la București

Eros Ramazzotti a susținut un concert la București miercuri seara, inclus în noul său turneu mondial numit „Una Storia Importante”. Show-ul a adunat fanii din România ai artistului italian într-un singur loc pentru o seară spectaculoasă.

Artistul italian a cântat melodii emblematice precum „Taxi Story”, „Quanto amore sei”, „Una emoción para siempre”, „Adesso tu”, „Stupide parole romantiche”, „Se bastasse una canzone”, „Un’altra te”, „Cosas de la vida”, „Un angelo disteso al sole” sau „Piu bella cosa”. El a încântat publicul din România cu showul care face parte din turneul mondial început pe 14 februarie la Paris.

Artistul mai are concerte în Europa, America de Nord și America Latină. Eros Ramazzotti urmează să urce pe scenă la Sofia, Belgrad și Zagreb, după show-ul din Capitală, care a avut loc la Romexpo. Artistul italian este unul dintre cei mai iubiți cântăreți din lume.

