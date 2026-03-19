Fiul Andreei Bănică, Noah, trece prin momente dificile. Copiii au început să râdă de el: „Bullying, bătăi și altele”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Noah, fiul Andreei Bănică, trece prin momente grele. Acesta a fost victima unei situații neplăcute, când mai mulți copii de vârsta lui au făcut un gest foarte urât. Cântăreața a vorbit pe internet despre ce s-a întâmplat și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la gestul copiilor. Iată ce s-a întâmplat.
Mai exact, niște copii i-ar fi luat lui Noah casca de pe ATV și ar fi atuncat-o într-o râpă. Vedeta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la astfel de comportamente și spune că principalul motiv este invidia celorlalți copii care nu au parte de atât de multe lucruri precum fiul ei.
„Sunt așa întoarsă… cineva i-a găsit casca lui Noah aruncată în râpa de la lac! Copiii i-au luat-o de pe ATV și i-au aruncat-o în lac. Vă dați seama care sunt motivele… faptul că un copil are și altul nu îi face să fie răi, să facă rău.
De aici pornesc toate acele lucruri rele care se întâmplă în viață, bullying, bătaie și altele. Când eram mică nu aveam nici eu mai nimic, însă asta nu m-a făcut un om mai rău, m-a ambiționat să ajung să am și eu ce îmi doresc, să nu râvnesc la bunul altuia!
„M-a învățat răbdarea, m-a învățat liniștea, m-a învățat să respir altfel. M-a învățat că mă pot reinventa ca mamă, că pot fi mai bună, mai prezentă, mai puternică. La 9 ani, copilul meu este un univers în creștere. Și eu sunt aici, în fiecare pas, în fiecare vis, în fiecare provocare, în fiecare zâmbet.
La mulți ani, Noah! Să fii sănătos, iubit și fericit! Să-ți păstrezi lumina, sensibilitatea și sufletul tău atât de frumos. Mami si tati te iubesc infinit”, a scris cântăreața, pe Instagram, în urmă cu ceva timp.