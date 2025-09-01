Andreea Bănică și Lucian Mitrea, parteneri de cuplu și în afaceri. Cum li s-a schimbat viața de când și-au deschis hotel pe litoral: „Am întâmpinat și provocări” / Exclusiv

Andreea Bănică și-a petrecut vara pe litoral, mai precis la Eforie Nord, unde ea și soțul ei, Lucian Mitrea, au un hotel de mai mulți ani. La evenimentul Unica Urban Party de anul acesta, cântăreața ne-a spus care este secretul relației de mai bine de trei decenii dintre ea și soț, cum e să lucreze cu partenerul de cuplu, dar și ce provocări au întâmpinat ea și Lucian de când a intrat în domeniul HoReCa.

Andreea Bănică, dezvăluiri despre hotelul de la Eforie Nord, căsnicia cu Lucian Mitrea și cei doi copii

Andreea Bănică (47 de ani) a fost premiată pentru întreaga carieră în cadrul evenimentului Unica Urban Party 2025. Cu această ocazie, am vorbit cu artista despre cel mai ambițios proiect al ei, hotelul pe care ea și soțul ei, Lucian Mitrea, l-au deschis în urmă cu cinci ani la Eforie Nord. În exclusivitate pentru Unica.ro, cântăreața a spus cum se înțeleg ea și soțul ei ca parteneri de afaceri, care este secretul căsniciei lor de 17 ani, dar și ce fel de părinți sunt. Solista și afaceristul au doi copii, o fiică și un fiu, Sofia și Noah.

Ai venit de la mare și pleci după eveniment din nou la mare, ce faci acolo?

Muncesc la mare, la hotelul nostru pe care l-am deschis în urmă cu cinci ani de zile și de care ne ocupăm personal de anul trecut. Îmi place ceea ce fac, îmi place să fiu acolo, să comunic cu oamenii, să am grijă de multe lucruri. Este o diferență într-adevăr, pentru că pe scenă lumea mă ascultă pe mine, acolo este invers. Eu îi ascult, dacă au probleme, dar n-au. Nu prea au, în general, iar dacă au, încerc să le rezolv. Îmi doresc din toată inima ca oamenii să se simtă minunat la noi la hotel. Atunci când primesc feedback-uri bune, sunt foarte fericită, îmi crește inima. Merg liniștită să mă culc.

Wow, cinci ani deja, felicitări! În acești ani ați întâmpinat și provocări?

Am întâmpinat clar și provocări. Au fost și oameni care nu s-au simțit bine, poate că n-au dormit bine. Deși avem niște saltele minunate! (râde) Au avut o noapte mai proastă. Ce să fac? În general, oamenii sunt fericiți, avem niște recenzii foarte bune și, până la urmă, asta contează. Când îi văd că scriu despre noi, că s-au simțit bine și că au ajuns într-un loc confortabil, curat, pe mine asta mă încântă cel mai tare.

„Toată viața am lucrat cu soțul meu”

Cum e să lucrezi cu soțul tău?

Toată viața am lucrat cu soțul meu. În primul rând în muzică, fiindu-mi manager, și acum în acest business, la hotel, el este managerul. Se descurcă minunat. Este un băiat extraordinar, un băiat care știe să facă afaceri. A terminat Dreptul, e un băiat isteț. Toată viața am știut că am spatele asigurat, oarecum. Iar el a știut ce are lângă el. Că are o nevastă care se descurcă în multe privințe.

Vara aceasta ați aniversat 17 ani de căsnicie, felicitări! Care este secretul vostru?

17 ani de căsnicie, 32 de relație! O viață de om! N-am stat la mama acasă cât am stat cu soțul meu! Suntem iubiți, amanți, prieteni, soți! Ce vrei tu. Este o viață de om. Frumoasă, într-adevăr. Suntem dependenți unul de celălalt. Recunosc. Și eu, și el. Aș fi vrut să vin aseară în București, dar i-am zis, auzi știi ceva, vreau să te iau în brațe în seara asta. Plec mâine dimineață. Astăzi eram ruptă de oboseală. Dar prefer ca nopțile, serile, să fim împreună, cât mai mult. Chiar dacă suntem obosiți de multe ori, chiar dacă eu trebuie să ajung în anumite locuri sau el, stăm cât mai mult unul cu celălalt și ne despărțim destul de greu.

Ce fel de părinți sunt Andreea Bănică și Lucian Mitrea

Cum sunteți ca părinți?

Ar trebui să o întreb pe Sofia, că la 16 ani poate să-ți spună, dar nu știu dacă ar recunoaște. Cred că îi e frică să recunoască. (râde) Ea este la vârsta adolescenței. Și eu pe vremea aceea eram destul de rebelă, însă aveam respect față de părinții mei și ascultam foarte mult. Și ea ne ascultă, nu ne iese din cuvânt, este un copil extraordinar și sunt tare mândră că până acum este așa. Pentru că privesc în jurul meu și văd cum sunt copiii astăzi. Văd adolescenții din ziua de astăzi și sunt destul de schimbați. Sunt schimbări majore. Să vedem ce va întâmpla de acum înainte. Crește Noah, are 8 ani și jumătate. Nu știu ce va fi la 16 ani. Ce mă așteaptă. Sper să fiu o mamă tânără și înțeleaptă și cu capul pe umeri și fresh. Mereu.

Plecați undeva în vacanță anul acesta?

Vom avea vacanță în septembrie, apoi în decembrie. Ce-i drept, mi-aș dori o vacanță pe barcă. O vacanță cu catamaranul, asta îmi place cel mai mult, și mie și lui. Să vedem dacă reușim, nu știm.

În decembrie vom pleca în Costa Rica, 15 zile, da, cu copiii și niște prieteni. Nu prea mai putem să plecăm amândoi așa, nici măcar 2-3 zile n-am mai reușit. Nu ne mai lasă sufletul să plecăm. Vrem să-i știm pe copii în siguranță, știi? Și de-asta nu prea… nu prea mai plecăm, deși ne dorim. Pentru că avem nevoie și noi de momentele noastre de intimitate. Că le avem mai mult cu copiii tot timpul, suntem împreună toți. Și este normal, până la urmă, suntem o familie. Însă consider că o relație care să dureze în timp are nevoie de intimitate, cât mai multă intimitate.

