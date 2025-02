Cât costă să te cazezi de 1 mai 2025 la hotelul Andreei Bănică. Mulți spun că prețurile sunt exorbitante!

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, au lansat un hotel de succes în stațiunea Eforie Nord, care a devenit rapid un loc de referință pentru turiștii care doresc o vacanță pe malul Mării Negre. Cu un proiect de succes și un hotel modern, familia Bănică-Mitrea le oferă oaspeților nu doar cazare de calitate, dar și un preț pe măsura serviciilor oferite. Dar cât de mare e costul pentru o noapte de cazare la hotelul lor, mai ales în perioada 1 Mai 2025?

Cât costă să te cazezi la hotelul Andreei Bănică de 1 mai 2025

Hotelul Andreei Bănică, cunoscut sub numele de „Atmosphere by the Sea”, este situat în inima stațiunii Eforie Nord, la doar câțiva pași de plaja Debarcader și aproape de plaja Mirage. De la deschiderea sa în 2023, hotelul a devenit rapid o destinație preferată de turiști, mulți dintre ei lăudându-l pentru serviciile de calitate și facilitățile moderne.

Cu 52 de camere și apartamente dotate la cele mai înalte standarde, hotelul oferă tot ce e necesar pentru o vacanță de neuitat: aer condiționat, camere pentru nefumători, camere de familie și, desigur, camere cu vedere spectaculoasă la Marea Neagră.

Pe măsură ce se apropie mini-vacanța de 1 Mai 2025, Andreea Bănică și Lucian Mitrea au lansat deja ofertele pentru această perioadă de vârf. Astfel, pentru perioada 30 aprilie – 1 mai 2025, o cazare de două nopți într-o cameră pentru două persoane ajunge la 1.166 de lei, adică aproximativ 583 de lei pe noapte, cu o reducere semnificativă față de prețul inițial de 1.296 de lei. În ceea ce privește apartamentele, două nopți de cazare costă 1.262 de lei, redus de la 1.402 lei, potrivit cancan.ro.

Ce facilităţi există în hotelul Andreei Bănică

Pe lângă locația excelentă și camerele moderne, hotelul Andreei Bănică se mândrește cu o serie de facilități care sunt apreciate de toți oaspeții. Turiștii au la dispoziție servicii precum închirierea de biciclete sau autoturisme, transferuri și acces gratuit la Wi-Fi. De asemenea, hotelul dispune de locuri de parcare, rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități și camere de familie, toate pentru a oferi oaspeților un sejur confortabil și fără griji.

Recenziile lăsate de turiști pe site-urile de specialitate subliniază în mod constant calitatea serviciilor și atmosfera primitoare, de la recepție până la camerele de cazare, ceea ce face ca hotelul Andreei Bănică să se distingă în rândul altor unități hoteliere din stațiune.

Preţuri prea mari, în contextul inflaţiei

În ciuda recenziilor excelente și a serviciilor de top, unii turiști consideră că prețurile de cazare pentru perioada 1 Mai sunt destul de mari, mai ales în contextul crizei economice. Unii critici spun că, având în vedere că hotelul Andreei Bănică este în Eforie Nord, unde prețurile sunt, în general, mai mici comparativ cu alte stațiuni mai exclusiviste, 583 de lei pe noapte pentru o cameră dublă este mult mai mult decât prețul mediu pentru o unitate similară.

De ce şi-au deschis Andreea Bănică și Lucian Mitrea în Eforie Nord

De la deschiderea sa, hotelul Andreei Bănică a devenit un succes instantaneu, iar acest lucru se datorează, în mare parte, viziunii artistei și soțului ei. Într-un interviu pentru playtech, în 2023, Andreea Bănică a vorbit despre succesul afacerii sale, menționând că Eforie Nord a fost întotdeauna o stațiune căutată și că ea știa că investiția nu avea cum să fie o greșeală.

„Suntem foarte bine, este primul an de când suntem deschiși. Este plin! Hotelul se află în Eforie Nord. Eforie Nord este cea mai plină stațiune de când eram eu mică, de când mă știu și am atâția ani. De când eram mică, Eforie este una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc. Din cauza asta mi-am dorit să îmi fac o afacere aici, știam că nu o să dau greș.

Dacă mi-aș fi făcut în altă stațiune, nu mă gândeam că ar merge atât de bine. Eforie Nord este o stațiune suprapopulată, chiar am filmat ieri aglomerația de pe plajă. Nu ai loc să arunci un ac!”, a declarat Andreea Bănică în 2023, pentru Playtech Știri.

Sursa foto: Instagram şi Bookig.com

