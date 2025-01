Claudia Pătrășcanu a dezvăluit de ce s-a destrămat, de fapt, trupa Exotic. Ce relaţie a avut cu Andreea Bănică: „Nu ştiu de ce am făcut greşeala asta” / EXCLUSIV

Trupa Exotic a fost, fără îndoială, o parte importantă a peisajului muzical românesc la începutul anilor 2000, iar povestea destrămării acesteia a fost mereu un subiect de discuție și curiozitate. La Fresh by Unica, Claudia Pătrășcanu a vorbit pentru prima dată despre motivele care au dus la sfârșitul acestei formații iconice. A vorbit deschis despre relațiile sale cu colegele de trupă, Andreea Bănică și Julia Chelaru, și a făcut dezvăluiri inedite despre ce s-a întâmplat cu adevărat în interiorul trupei.

Claudia Pătrăşcanu, despre relaţia cu Andreea Bănică în trupa Exotic

Claudia Pătrăşcanu ne-a oferit detalii din interiorul trupei Exotic şi a dezvăluit că între ea şi Andreea Bănică a existat o chimie specială, încă de când s-au cunoscut. Deși amândouă aveau personalități puternice, legătura dintre ele a fost întotdeauna una de prietenie profundă.

„Eu cu Andreea ne-am iubit, eram ca surorile. Acum nu ne mai vedem zi de zi, nu prea vorbim zi de zi, pentru că avem viețile noastre, copiii noștri. Suntem una în București, una în Constanța. Dar a fost așa o prietenie frumoasă, a fost o iubire. Eram leșinată după Andreea. Ne pupam, ne iubeam, ne drăgălășeam”, ne-a spus Claudia Pătrăşcanu la Fresh by Unica.

Totuși, deși nu au existat conflicte majore între ele, Claudia Pătrăşcanu a recunoscut că relațiile din interiorul trupei nu erau întotdeauna ușor de gestionat. Mai ales atunci când chimia dintre membrii trupei nu se mai regăsea, și când interesele și viziunile fiecărei membre erau diferite.

„Și băieții se certau (n.r. făcând referire la trupele L.A şi 3Sud Est), nu vreau eu să dau din casă, că nu-i frumos. Mergeam doar în turnee. Unde sunt mai mulți, atunci sunt și mici certuri, n-ai cum. Nu suntem la fel, e clar. Suntem diferiți și în gândire, cu caractere diferite. E foarte greu să reziști, mai ales când sunt foarte mulți așa într-un band, într-o trupă.

Când ai un band și ești tu acolo șef, tu dirijezi, tu… E mai simplu, dar când e vorba de trupă, e un pic mai dificil. Cel care ne mai pondera și ne mai calcula era Lucian sau Costi, cât a fost perioada aceea. Ne mai supăram și noi, dar în același timp și țineam foarte mult una la alta”, a explicat Claudia, subliniind că acest lucru a fost unul dintre motivele destrămării.

Claudia Pătrăşcanu, despre motivul real al destrămării trupei Exotic

Dar ce s-a întâmplat cu adevărat în spatele ușilor închise? Claudia Pătrăşcanu a dezvăluit că destrămarea trupei Exotic a avut la bază o diferență de viziune între membrii trupei, mai ales în ceea ce privește continuarea proiectului.

„Motivul a fost… Andreea și Lucian își doreau foarte tare ca eu și ea să mergem mai departe împreună. Mi-au și propus lucrul acesta și chiar îmi pare rău că nu am mers mai departe cu Andreea. Cumva să ne separăm de Julia. Trebuie să spunem asta, că au trecut atâția ani. Pentru că Julia era singura care nu se integra foarte bine în momentul acela, în trupă”, a mărturisit Claudia.

Potrivit spuselor Claudiei, Julia nu reușea să se integreze în trupă din punct de vedere profesional.

„Profesional, da. Și coregrafie, și modul de cântat. Nu aveam chimia aceea. Cu Andreea, într-adevăr, am avut dintotdeauna o chimie. Doar că… Nu știu, Andreea era cu Lucian, Julia era pe-atunci cu Bogdan, eu eram singură. Eu n-am avut nici prieteni, nici iubit, nici soț din domeniul ăsta. Și cumva într-un fel a fost mai bine. Nu s-a băgat nimeni. Ba, fă aia, nu face aia. Nu, mie nu-mi place să-mi dai așa directive. De mică am ascultat, am făcut ce am avut de făcut, am respectat, dar e foarte important tonul, cum spui omului”, a explicat Claudia Pătrăscanu, recunoscând că, deși își dorea să continue alături de Andreea Bănică, nu voia să o elimine pe Julia din formație.

„Și da, n-a mai fost, nu mai era cumva, cred că n-a fost niciodată compatibilă cu noi și niciodată n-a avut chimie. Doar că pe atunci Costi Ioniţă s-a grăbit foarte tare să facă această trupă. Am mers o perioadă așa.

Eu îmi doream să rămân cu Andreea. Dar nu ştiu, îmi părea rău și de Julia cumva să o eliminăm din trupă. Eu sunt un om sensibil. Sunt un om care întotdeauna vrea să fie bine. Dacă am format trupa aia, am vrut să fim toate trei. Andreea avea dreptate. Și eu vedeam lucrurile acestea. Mulți oameni din jurul nostru, oamenii din muzică, menegeri, impresari, pe unde mergeam, organizatori, ne spuneau acest lucru, dar tot nu vroiam să concep lucrul ăsta. Când m-am atașat, m-am atașat cu totul”, ne-a mai spus vedeta, în exclusivitate.

Tot în cadrul emisiunii noastre, Claudia Pătrăşcanu a recunoscut cu sinceritate că decizia de a rămâne cu Julia și de a nu merge mai departe cu Andreea a fost o greșeală.

„Și atunci, cumva, Andreea mi-a spus, rămâi cu mine sau rămâi cu Julia? Și am ales să rămân cu Julia, nu știu…

Așa am ales, nu știu de ce am ales, am făcut greșeala asta, chiar o greșeală, o recunosc acum la 44 de ani. Dar până la urmă, omul din greșeli învaţă. Am mers înainte, că nici cu Julia nu am rămas. Voiam să cânt cu totul altceva, am vrut să fac altă muzică, am vrut să-mi compună Marius Moga, să merg la adevărații compozitorii. Și să fac alt gen muzical, nu mă regăseam acolo”, ne-a spus Claudia, explicând că acea decizie a fost una pe care o regretă.

La finalul subiectului, Claudia a încheiat discuția despre destrămarea trupei Exotic cu o notă de melancolie, dar și de înțelepciune.

„Se pare că acum toate cântăm singure. Dacă o întreb pe Julia va spune că a fost bine așa, Andreea la fel, eu spun la fel. Timpul ne-a arătat că nu rămânem o viață împreună”, ne-a mai spus artista.

Deși regretă deciziile din trecut, Claudia Pătrăşcanu ne-a mărturisit că a învățat din greșelile sale și a înțeles că viața nu poate fi plănuită, iar fiecare pas pe care îl faci îți modelează viitorul. Mai multe detalii din viaţa ei, atât profesională, cât şi personală, puteţi afla în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

