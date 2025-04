Elena Gheorghe, mișcări incendiare în videoclipul piesei „Voodoo”: „Shakira e invidioasă”

Elena Gheorghe a încins Internetul cu ultima ei apariție. Cântăreața a fost surprinsă dansând provocator într-un bikini argintiu, pe platourile de filmare ale videoclipului unei noi piese intitulate „Voodoo”.

Elena Gheorghe a împărțit Internetul în două cu ultima apariție sexy

Elena Gheorghe (39 de ani) lansează joi, 24 aprilie, o piesă ritmată de vară, cu un videoclip incendiar, la propriu. Artista s-a filmat dansând provocator cu un foc de tabără în fundal. Imaginile au stârnit un val de reacții pro și contra. Dacă unii fani au numit-o „Shakira de România”, alții au spus că noul stil nu i se potrivește.

Cântăreața a publicat același videoclip atât pe Instagram, cât și pe Facebook, ulterior ștergându-l de pe Facebook, din cauza comentariilor negative. Pe Instagram, majoritatea reacțiilor au fost pozitive.

„Melodia este superbă, dar dansul nu te reprezintă”

„Cu siguranță o să fie hitul verii!!!!!”, a comentat cineva.

„Vai de mine, Shakira de România”, a fost un alt mesaj.

„Shakira e invidioasă. (râde) Abia aștept să văd clipul, piesa suna beton”, a scris altcineva.

„Elena, vrei să ne înnebunești? Nu mai am răbdare să ascult noua piesă!”, a mai comentat o persoană.

„Melodia este superbă, dar dansul nu te reprezintă. Sper să nu deranjez, dar asta este părerea mea”, a fost o altă părere.

„Sincer, nu e genul tău, nu și tu! E strict părerea mea, de la ea chiar am pretenții! Și-a dat cu firma-n cap, pe românește! Puțină decenta nu dăunează!”, a comentat un alt internaut.

„Foarte urâtă apariție, mai ales că e fiică de preot. Ar trebui să aibă limite!”, a răspuns cineva la comentariul de mai sus.

„Sper că e generată AI”, a fost un alt comentariu.

Cum a fost crescută Elena Gheorghe de tatăl preot

Elena Gheorghe provine dintr-o familie de aromâni cu mama, Mărioara Man Gheorghe, cântăreață de muzică populară și tatăl, Gheorghe Gheorghe, preot. Artista are doi frați mai mici, Costin Gheorghe și Ana Pîrvulescu. În trecut, cântăreața a spus că, deși tatăl ei este preot, niciodată nu s-a împotrivit carierei ei muzicale.

„Zic că sunt foarte norocoasă că am avut parte de o asemenea familie. Lucrurile, clar, nu sunt date întâmplător în viață. Oricum sunt o tipă foarte spirituală. Niciodată tata nu ne-a impus să mergem la biserică sau să credem și să facem ceva anume. Ne-a dat variante și ne-a spus care sunt părțile bune și mai puțin bune ale vieții sau ale alegerilor noastre. Tata ne-a pus problema într-o lumină favorabilă și foarte delicată, dar, în același timp, nu ne-a obligat. Probabil dacă eram forțată poate că nu eram relaxată din punct de vedere spiritual”, spunea Elena Gheorghe în urmă cu mai mulți ani, potrivit Libertatea.ro.

Câți copii are Elena Gheorghe

Din anul 2011, Elena este căsătorită cu Cornel Ene, alături de care are doi copii, o fiică și un fiu, Amelie Nicole (7 ani) și Nicholas Răzvan (13 ani). Cântăreața nu este adepta parentingului modern. Elena îmbină lucruri învățate de la părinții ei cu tehnici actuale, astfel încât să echilibreze timpul pe care cei mici îi petrec jucându-se, la școală, făcând teme și activități extracurriculare cu timpul petrecut în fața ecranelor.

„Nu sunt o mamă perfectă. Am avut foarte multe tentative de a fi mama perfectă. Cu pachețel, cu bio, cu mio, cu stai așa c-o să cadă, cu lasă-l să cadă! Nu există mamă perfectă. Există acea trăire pe care femeia care ți-a dat viață o simte, punct. Dacă se ia după acea intuiție își poate crește puiul cu iubire și toleranță și să-l ierte atunci când a greșit”, spunea Elena Gheorghe în martie 2024, la Fresh by Unica, sezonul 2.

