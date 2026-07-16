Dan Negru, revoltat de cum a ajuns una dintre cele mai frumoase gări din România: „Era vitrina de lux a Europei. Uite-o acum”

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Dan Negru trage un semnal de alarmă despre starea Gării Băile Herculane, odinioară un simbol al luxului european. Clădirea istorică, inspirată din castelul Mariei Tereza, se află acum într-o stare deplorabilă.

Dan Negru, revoltat de cum a ajuns Gara Băile Herculane

Dan Negru trage un semnal de alarmă despre starea actuală a Gării Băile Herculane, cândva una dintre cele mai frumoase din Europa. Prezentatorul TV și-a exprimat revolta față de degradarea acestei bijuterii arhitecturale, care a fost în trecut un punct de întâlnire al elitei europene. „Are 150 de ani și încă își păstrează eleganța. Nu știm noi să o îngrijim”, a declarat Negru, citat de Click!.

Gara din Băile Herculane, construită între 1878 și 1886 după planurile arhitectului A.D. Serres, impresiona odinioară prin arhitectura sa inspirată din castelul de vânătoare al împărătesei Maria Terezia a Austriei. Situată în județul Caraș-Severin, pe linia feroviară care leagă București Nord de Timișoara Nord, această clădire istorică este acum o umbră a ceea ce a fost odată. Pereții decorați cu fresce, scaunele elegante și ceasul de epocă stau mărturie pentru gloria apusă a locului.

„A fost inspirată din castelul de vânătoare al împărătesei Maria Tereza”

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Negru a arătat starea deplorabilă a gării.

„Uite intrarea. Ia uitați cum scârțâie ușa. Interiorul era luxos cândva. Uite cum arată scaunele acum. Ăsta e un ceas Paul Garnier, cred. Mă mir că încă rezistă aici. Gara Castel, așa se numea, pentru că atunci când a fost construită a fost inspirată din castelul de vânătoare al împărătesei Maria Tereza. Mari personalități ale vremii au trecut pe aici. Împăratul Franz Joseph, celebra împărăteasă Sisi, regii României, celebrul rege Alexandru al Serbiei – toate aceste personalități au trecut pe aici”, a spus prezentatorul. Acesta a remarcat cu regret cum neglijența a transformat clădirea într-o ruină.

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„Era vitrina de lux a Europei. Uite-o acum”

Pentru Dan Negru, acest loc are și o semnificație personală. Își amintește cum venea aici în copilărie, împreună cu bunica sa, pentru tratamente. În ciuda stării precare, gara este încă funcțională, dar departe de gloria de altădată, când era „locul de întâlnire al miliardarilor Europei”. „Bogații, miliardarii acelor vremuri, când făceau naveta între Viena și Constantinopol, opreau aici. Asta era halta între Viena și Constantinopol. Era vitrina de lux a Europei. Uite-o acum. Cândva, una din cele mai frumoase gări din toată Europa. O raritate sunt frescele astea de pe pereți care îmbină istoria locului cu mitologia. Gara din Herculane”, a adăugat el, conform click.ro.

Această clădire, declarată monument istoric, ar trebui să fie un simbol al patrimoniului național, dar realitatea tristă este că se degradează pe zi ce trece. Frescele de pe pereți, care combină istoria cu mitologia, sunt doar o amintire palidă a strălucirii de odinioară.

Foto: Facebook

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