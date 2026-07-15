În ce relații au rămas Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu, după despărțire: „Am învățat foarte multe lucruri de la el”. Povestea lor controversată de dragoste

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Bianca Drăgușanu a vorbit fără ocolișuri despre relația specială dintre ea și Cătălin Botezatu, omul care i-a schimbat viața și cariera.

În ce relații au rămas Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu, după despărțire

Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre relația de prietenie dintre ea și Cătălin Botezatu, omul care i-a marcat ascensiunea în lumea modei și care i-a rămas alături, chiar și după despărțire. Prezentă recent la lansarea noii colecții a designerului, Bianca și-a exprimat admirația profundă față de acesta.

„Eu cred că nu se mai naște altul ca el. Este un om foarte disciplinat, foarte corect, foarte creativ. Se implică în tot ce face, are o mulțime de calități. Îmi place chiar și atunci când este nervos. Înjură foarte tare, nu se repetă. Am învățat foarte multe lucruri de la el”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Spynews TV Live.

„Ăla a fost momentul în care am hotărât că ea va fi cea în care voi investi din toate punctele de vedere”

Vedeta a recunoscut fără rezerve că alegerea carierei sale se datorează întâlnirii cu Botezatu, pe care l-a cunoscut în cadrul Bucharest Fashion Week. Designerul, impresionat de carisma și de potențialul ei, a decis să o susțină și să o transforme într-o adevărată vedetă.

„Am invitat-o să meargă cu mine la o mare petrecere de milionari, unde erau numai oameni cu bani și îmi aduc aminte că atunci când am intrat în încăpere cu ea, s-a făcut liniște. Ăla a fost momentul în care am hotărât că ea va fi aleasa și va fi cea în care voi investi din toate punctele de vedere, ca și imagine în primul rând. Pentru mine, Bianca rămâne Bianca. Ea este o femeie puternică, a demonstrat că poate să fie și o bună prezentatoare de televiziune, o mamă bună, un creator de modă ok. A demonstrat că este destul de completă și complexă până la vârsta pe care o are”, a povestit Cătălin Botezatu, la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

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De-a lungul anilor, cei doi au rămas apropiați, deși au fost într-o relație care s-a sfârșit, iar Bianca nu ezită să-l descrie pe Cătălin ca pe un mentor și un sprijin de nădejde.

„Este un om atât de talentat și se reinventează. În fiecare an e tot mai mișto. Aparițiile lui sunt memorabile. Eu îl stimez și îl apreciez foarte tare, mai ales că este un om pe care te poți baza. În momentul în care eu am avut nevoie de el… surpriză, m-am putut baza pe el”, a adăugat Bianca.

Povestea controversată de dragoste dintre Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu

Povestea lor de dragoste, intens mediatizată la vremea respectivă, a inclus momente memorabile care au captat atenția presei și a publicului. Diferența de vârstă dintre cei doi, de 15 ani, și atenția constantă a presei au alimentat frecvent discuțiile din spațiul public.

Imaginile cu cei doi, surprinse în ipostaze romantice pe litoralul Mării Negre, i-au propulsat pe prima pagină a ziarelor, iar relația lor a devenit rapid subiect de discuție. Deși unele fotografii au fost considerate trucate, Cătălin a confirmat, într-un interviu, autenticitatea unora dintre cele mai controversate momente. În 2010, cei doi au fost surprinși în ipostaze intime în Pădurea Băneasa. „Chiar nu le-am înscenat. Fata a venit să mă ia de la aeroport și s-a întâmplat, iar Bianca e Bianca. Am înscenat altele, dar în favoarea persoanei respective. I-am adus un plus de imagine”, a explicat designerul, la emisiunea „Detectorul de minciuni“.

Foto: Facebook; Instagram

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