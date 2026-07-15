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David Pușcaș, despre problemele financiare pe care le are. „Sunt blocat, sunt ruinat, nu am cash, nu am nimic!”

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.  Actualizat 15.07.2026, 14:25
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David Pușcaș trece printr-o perioadă extrem de delicată din punct de vedere financiar, după ce s-a trezit cu o poprire pe toate conturile bancare. Tânărul, cunoscut pentru sinceritatea sa debordantă în spațiul public, se confruntă cu un blocaj total și încearcă din răsputeri să strângă suma necesară pentru a-și recăpăta accesul la bani.

Invitat recent în cadrul emisiunii online moderate de Cornelia Ionescu, acesta a dezvăluit detalii dureroase despre colapsul financiar în care se află și despre felul în care reușește să supraviețuiască de la o zi la alta.

Mobilizare pe internet pentru deblocarea conturilor

Pentru a scăpa de măsura de executare silită și pentru a-și putea folosi din nou cardurile bancare, David are nevoie de o sumă totală de 4.914 lei. În ciuda recomandărilor primite de la urmăritorii săi de pe platformele sociale, tânărul a refuzat să solicite o eșalonare a datoriei și a preferat să strângă banii direct cu sprijinul comunității sale online. Într-un interval de doar patru zile, mobilizarea fanilor săi i-a adus o parte din suma necesară, însă drumul până la deblocarea completă este încă dificil.

Tânărul a explicat exact care este situația sa financiară în acest moment și cum încearcă să adune restul de bani: „19 milioane am strâns în patru zile. Trebuie să bag până fac 4914 lei și să se ridice. Eu n-am mai sunat să cer eșalonări, că-mi zicea lumea și pe TikTok să sun să cer eșalonare. N-am mai sunat. Am adresa să mă duc la biroul de executări să stabilim, poate facem o schemă, dar am ajuns la 3100 lei.

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Nu vreau să-mi dea nimeni 3100 lei. Leu cu leu, chetă, ca în Vama Veche, să scap, că sunt blocat, sunt ruinat, nu am cash, nu am nimic. Ce fac? Ce beau? Cum beau? Cum mă duc eu să mă angajez cu popriri? Poate găsesc, Doamne ajută, un om să mă lase să muncesc sincer și curat” – a spus el în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

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Cine îl ajută cu alimente în momentele de maximă cumpănă

Pe lângă imposibilitatea de a efectua tranzacții sau de a retrage bani, David se lovește și de o formă de izolare, mărturisind că mulți dintre cei pe care îi considera apropiați au dispărut în această perioadă grea. Cu toate acestea, el se declară extrem de recunoscător pentru puținii oameni care i-au rămas alături și care îl sprijină inclusiv cu alimentele zilnice pentru a putea trece peste acest impas major.

Întrebat de moderatoarea emisiunii dacă a fost abandonat de toți prietenii săi, David a oferit un răspuns sincer, arătând că sprijinul vine acum de la un cerc extrem de restrâns de persoane: „Acum Andrei m-a ajutat cu mâncare, încă un prieten m-a ajutat cu mâncare, că am poprire și nu am acces la carduri. Nu am. Doi, trei pe degete. Cei trei fac cât o familie bună, sinceră, care te susține moral și de toate.”

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Promisiunea unui nou început

În ciuda tuturor acestor dificultăți financiare și a sentimentului de neputință cauzat de lipsa banilor lichizi, David refuză să se declare învins. El a transmis un mesaj ferm de ambiție, promițând că va depăși această criză și că va demonstra tuturor celor care s-au îndoit de el că are puterea de a reveni pe drumul cel bun, evitând orice formă de abandon în fața greutăților.

Determinat să își schimbe viața și să lase în urmă aceste episoade tulburătoare, tânărul a concluzionat cu o declarație plină de hotărâre: „Nu, că mor ca prostul și vreau să apuc să-i arăt eu.”

Foto – Facebook

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