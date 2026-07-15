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Iuliana Băican Chelu, una dintre cele mai apreciate și respectate personalități ale vieții culturale din județul Bihor, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani. Interpreta de muzică populară, care a activat timp de zeci de ani ca sufleur al Teatrului Regina Maria din Oradea și a fost o promotoare neobosită a folclorului local, a plecat dintre noi cu doar câteva zile înainte de a împlini vârsta de 70 de ani.

Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea bihoreană și în sufletele celor care au iubit-o pentru dedicarea ei absolută față de artă.

Un anunț dureros făcut de familie

Vestea tragică a fost făcută publică de fiica artistei, Alexandrina Chelu, prin intermediul unui mesaj extrem de emoționant publicat pe rețelele de socializare. Familia îndurerată nu a oferit până în acest moment detalii suplimentare cu privire la cauzele decesului sau data la care vor avea loc funeraliile, însă durerea pierderii este una de nedescris.

Fiica artistei a exprimat acest zbucium sufletesc printr-o întrebare sfâșietoare adresată divinității, care a strâns imediat sute de mesaje de condoleanțe din partea publicului și a colegilor de breaslă: „Doamne, ai ales să o iei pe mama…. Iuliana Baican Chelu… De ce?….”.

Peste patru decenii în slujba teatrului și a muzicii

Născută la 29 iulie 1956 în localitatea Voivozi, Iuliana Băican Chelu și-a dedicat întreaga viață scenei, sub diversele ei forme. Publicul larg a cunoscut-o și a îndrăgit-o datorită interpretărilor calde de doine și cântece tradiționale, însă activitatea ei a fost strâns legată și de culisele teatrului orădean. Începând cu anul 1982, ea a fost sufleurul de încredere al Trupei „Iosif Vulcan” de la Teatrul Regina Maria, fiind omul din umbră care a asigurat succesul a numeroase spectacole celebre.

Dincolo de munca din spatele cortinei, artista a ales să își perfecționeze constant studiile, absolvind în anul 2008 facultatea de muzică și actorie din cadrul Universității din Oradea. Această pasiune a ghidat-o și în realizarea emisiunii „Portativ” la televiziunea locală TVS, o platformă unde a promovat cu generozitate artiști de muzică populară, jazz, folk sau actori locali, transformând cultura dintr-o simplă meserie într-o adevărată misiune de viață.

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O familie unită de dragostea pentru cultură

Iuliana Băican Chelu a format, alături de soțul ei, cunoscutul muzician și compozitor Florian Chelu Madeva, una dintre cele mai active și respectate familii de artiști din Oradea. Împreună cu acesta și cu fiica lor, Alexandrina, a participat la zeci de evenimente de anvergură organizate de Rock Filarmonica Oradea și a sprijinit neîncetat inițiativele culturale locale.

Pe lângă activitatea artistică intensă, ea a demonstrat și un spirit antreprenorial remarcabil, coordonând din anul 2003 atelierul de familie specializat în realizarea de drapele și fanioane, o afacere care a marcat recent trei decenii de existență. Prin plecarea sa, Oradea pierde un pilon important al culturii, dar memoria Iulianei Băican Chelu va rămâne vie prin cântecele sale, prin spectacolele la care a contribuit și prin dragostea pentru tradiție pe care a insuflat-o generațiilor tinere.

Foto – Facebook

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