O adolescentă cântăreață care a apărut la The Voice Kids a murit la vârsta de 19 ani după ce a fost lovită de o mașină în Columbia, iar șoferul a fugit de la locul accidentului.

Șoferul a fugit de la locul accidentului

O vedetă de la The Voice Kids a fost ucisă într-un accident grav cu fugă de la locul faptei, alături de un alt bărbat, în timp ce poliția îl caută pe șofer. Nicole Valeria Vargas Gomez a murit la doar 19 ani, la șapte ani după ce a apărut în ediția columbiană a emisiunii The Voice Kids, la vârsta de 12 ani.

Accidentul a avut loc pe drumul Circasia–Armenia, în Quindío, Columbia. William Andres Paipa, în vârstă de 40 de ani, a murit și el în coliziune. Poliția a declarat că atât Nicole, cât și William traversau drumul când un vehicul, încă neidentificat, i-a lovit. Amândoi au fost aruncați în aer de impact și au aterizat pe partea opusă a drumului. Poliția a confirmat, de asemenea, că șoferul a fugit de la locul accidentului fără să se oprească pentru a-i ajuta pe Nicole și William. În prezent, autoritățile caută vehiculul și pe șoferul acestuia.

Nicole Vargas, o voce promițătoare a Columbiei

Deși Nicole nu a ajuns în finala The Voice Kids, sau La Voz Kids, cum se numește în Columbia, ea a continuat să cânte în anii de după apariția ei, susținând spectacole la numeroase festivaluri din toată țara.

În afara muzicii, tânăra de 19 ani studia Administrarea Afacerilor la Universitatea din Quindío. Într-o declarație, un purtător de cuvânt al universității a spus: „Nicole a fost o tânără dedicată formării sale academice și vieții culturale a alma mater‑ului nostru.

Din sălile de curs și de pe scene, și-a lăsat amprenta prin disciplina, sensibilitatea și dragostea ei profundă pentru artă. Ca membră a Coranto [grupul vocal al universității], a purtat întotdeauna numele Universității din Quindío cu onoare la fiecare întâlnire și reprezentație.”

Mesaje sfâșietoare de la fani pe rețelele sociale

Fanii au intrat pe Instagramul ei pentru a‑și exprima durerea în legătură cu moartea ei. Unul a scris sub o fotografie: „Odihnește‑te în pace, frumoaso.” Altul a spus: „Nico a noastră. Acum o să‑i binecuvântezi pe toți îngerii cu vocea ta. Putere pentru toată familia ta și pace sufletului tău…”. Un al treilea a continuat: „Dumnezeu să te aibă în sfânta Lui glorie. Multă putere familiei tale, ce onoare a fost să te fi cunoscut.”

Foto – Instagram

