Lauren Chapin, celebră pentru rolul lui Kathy „Kitten” Anderson din „Father Knows Best”, a murit la 80 de ani. Actrița a avut o copilărie marcată de abuzuri sexuale și consum de droguri

Lauren Chapin, actrița care a interpretat‑o pe Kathy „Kitten” Anderson în emblematicul serial din anii 1950 Father Knows Best, a murit. Avea 80 de ani.

Cariera timpurie și ascensiunea în „Father Knows Best”

Chapin, care a povestit că a fost molestată în copilărie și că ulterior s‑a confruntat cu dependență de droguri, perioade în închisoare, mai multe pierderi de sarcină și un divorț după încheierea serialului, a murit marți, după o luptă cu cancerul, a anunțat fiul ei, Matthew, pe Facebook.

După apariții într‑un episod din 1952 al Lux Video Theatre de la CBS și în filmul A Star Is Born (1954), cu Judy Garland, Chapin a fost angajată în Father Knows Best la vârsta de 9 ani.

Ea a spus că a obținut rolul în parte pentru că semăna foarte mult cu una dintre cele patru fiice ale starului Robert Young, care se numea tot Kathy. (Norma Jean Nilsson interpretase rolul în versiunea radio difuzată anterior la NBC.)

Frații ei mai mari din serial erau Betty „Princess” Anderson (Elinor Donahue) și James „Bud” Anderson Jr. (Billy Gray), iar mama lor era gospodina echilibrată Margaret Anderson (Jane Wyatt). Young îl interpreta pe Jim Anderson, agent de asigurări.

Father Knows Best a rulat timp de șase sezoane, din octombrie 1954 până în mai 1960, cu două perioade la CBS și una la NBC. Reluările au continuat încă câțiva ani în prime‑time la ABC și apoi timp de decenii în sindicare, iar distribuția s‑a reunit pentru două specialuri TV în 1977.

Trauma din copilărie și lupta cu abuzurile

Chapin s‑a născut la Los Angeles pe 23 mai 1945. Frații ei mai mari, Billy Chapin (The Night of the Hunter) și Michael Chapin (It’s a Wonderful Life), au fost și ei actori‑copii.

A semnat un contract cu Columbia Pictures și a studiat cu coregrafii Gower și Marge Champion și cu celebrul mim francez Marcel Marceau. Când avea aproximativ 6 ani, mama ei, Marguerite, despre care spunea că era alcoolică, l‑a dus pe fratele Billy la New York pentru a‑i construi o carieră pe scenă, iar ea a rămas cu tatăl ei, William, despre care a spus că a molestat‑o. La 11 ani, se descria ca având o „personalitate maniac‑depresivă” și a încercat o dată să se sinucidă.

„Era foarte greu să înțeleg cum Kathy Anderson putea fi iubită și protejată, iar Lauren Chapin trăia o cu totul altă viață”, a spus ea într‑o apariție din 1989 la Live! With Regis and Kathie Lee. „Nu înțelegeam cum putea Dumnezeu să mă lase să sufăr.”

Prăbușirea după succes: dependență, exploatare și pierderi personale

La cinci luni după încheierea Father Knows Best, Chapin a apărut într‑un episod din General Electric Theater alături de Steve Allen și Jayne Meadows, dar aceea avea să fie ultima ei apariție actoricească timp de 16 ani.

A renunțat la Pasadena High School în clasa a XI‑a, iar în emisiunea lui Regis și Kathie Lee a spus că s‑a căsătorit la 16 ani și a divorțat la 18; o altă căsătorie a fost anulată după ce a descoperit că soțul era deja căsătorit. Un alt bărbat cu care a avut o relație a transformat‑o în prostituată și i‑a dat heroină, drog pe care a spus că l‑a consumat timp de șapte ani, până la vârsta de 25 de ani. În această perioadă, a pierdut opt sarcini.

A spus că a trebuit să‑și dea mama în judecată pentru a obține o parte din banii câștigați în Father Knows Best.

Viața după dependență: credință, muncă și reinventare

După ce a reușit să se lase de droguri în anii 1970, Chapin a lucrat ca pastor și ca manager de talente; pe site‑ul ei se menționa că actrița Jennifer Love Hewitt „și‑a început cariera în showbiz” datorită lui Chapin.

A publicat și o carte de memorii, Father Does Know Best (1989), și a apărut în seria YouTube School Bus Diaries în 2016. Printre cei care îi supraviețuiesc se numără și fiica ei, Summer.

„Dacă aș putea apărea din nou la televizor, m‑aș ruga pentru un serial ca Father Knows Best”, a declarat ea pentru revista People în 1981, „unul fără violență, fără sex și care arată doar puritate și iubire.”

Foto – Facebook

