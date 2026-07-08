O recunoști? Este una dintre cele mai iubite actrițe ale anilor ’80 și a apărut pe coperțile celor mai mari reviste

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Una din cele mai îndrăgite actrițe din serialul „Days of Our Lives”, continuă să inspire femeile din întreaga lume cu frumusețea și carisma ei, chiar și la 62 de ani. Recent, vedeta a postat un selfie spectaculos pe Instagram, purtând o rochie albă cu broderie florală și o pălărie elegantă, demonstrând încă o dată că vârsta este doar un număr.

Kristian Alfonso, apariție superbă la 62 de ani

Născută în Massachusetts, în septembrie 1963, Kristian Alfonso a fost mult mai mult decât o actriță. În copilărie, a fost o patinatoare artistică de excepție, câștigând o medalie de aur la Campionatele Olimpice de Patinaj Artistic pentru Juniori la doar 13 ani. Din păcate, o accidentare serioasă a forțat-o să renunțe la sport, dar destinul avea alte planuri mărețe pentru ea.

Înainte de a împlini 16 ani, frumusețea ei aparte a cucerit copertele unor reviste celebre, precum Vogue. Debutul ei în lumea filmului a venit în 1981, cu rolul din filmul TV „The Star Maker”, unde a jucat alături de mari nume precum Rock Hudson și Melanie Griffith.

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Rolul care i-a schimbat viața

Cu toate acestea, rolul care i-a schimbat viața a fost cel al lui Hope Williams din îndrăgitul serial „Days of Our Lives”. În 1983, Kristian Alfonso a pășit pentru prima dată pe platourile de filmare ale producției NBC, iar cariera ei a luat avânt.

Într-un interviu pentru revista Glamour, actrița a mărturisit: „Dacă aș putea să mă întorc în 1983, când eram o tânără fată care intra în filmul Days, mi-aș spune: «Mulțumesc că ți-ai asumat riscul. Ești pe cale să pornești într-o călătorie incredibilă. Este una pentru care vei fi mereu recunoscătoare»”.

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Pe lângă longevitatea impresionantă în „Days of Our Lives”, Kristian Alfonso a demonstrat că este o actriță versatilă, având apariții memorabile în alte seriale celebre, printre care „Murder, She Wrote”, „Who’s The Boss” și „Full House”.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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