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Actrița Tedde Moore, cunoscută pentru rolul său iconic din filmul „A Christmas Story”, a murit la 79 de ani pe 5 august 2026, în Huntsville, Ontario. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Tedde Moore a murit la 79 ani

Actrița Tedde Moore, cunoscută pentru rolul său iconic al învățătoarei Miss Shields din filmul clasic „A Christmas Story” din anul 1983, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Potrivit TMZ, vestea tristă a fost anunțată săptămâna trecută printr-o postare pe Facebook, care a confirmat că Moore a murit miercuri, în Huntsville, Ontario, Canada. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Cariera ei a debutat pe scenă, alături de Christopher Walken, în piesa „A Midsummer Night’s Dream”, la Stratford, Ontario.

Însă rolul care i-a asigurat un loc special în inimile cinefililor din întreaga lume a fost cel al profesoarei stricte Miss Shields, care l-a avut ca elev pe celebrul Ralphie Parker, interpretat de Peter Billingsley.

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Cine a fost Tedde Moore

Tedde Moore s-a născut pe 28 octombrie 1945. Aceasta a fost o figură respectată în industria cinematografică și de televiziune din Canada, având o carieră de peste cinci decenii care cuprinde teatru, lungmetraje și producții de televiziune.

Născută în Toronto, Ontario, Tedde Moore a urmat studii de actorie și a început să joace pe scenele teatrelor canadiene în anii ’60 și ’70. A debutat în cinematografie la sfârșitul anilor ’60, fiind remarcată pentru versatilitatea ei în drame istorice și comedii.

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Deși avea o carieră solidă în Canada, rolul domnișoarei Shields din A Christmas Story i-a adus o faimă durabilă la nivel internațional. Personajul ei — învățătoarea severă, dar blândă, care îi acordă lui Ralphie o notă mică pe compunerea despre pușca Red Ryder — a devenit un element emblematic al filmelor de Crăciun.

Moore a fost singura din distribuția filmului original care și-a reluat rolul Miss Shields în seqel-ul televizat A Christmas Story 2 (1988) și în varianta lansată în 1994, My Summer Story (cunoscut și ca It Runs in the Family).

Tedde Moore provine și face parte dintr-o familie artistică remarcabilă. A fost căsătorită cu regizorul și producătorul canadian Tim Reid, iar fiul lor, Noah Reid, a călcat pe urmele mamei sale, devenind un actor de succes (cunoscut internațional pentru rolul Patrick în Schitt’s Creek, dar și ca muzician).

Sursă foto: Getty

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