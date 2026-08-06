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Actrița și cântăreața Grace Chang, o legendă incontestabilă a cinematografiei din Hong Kong, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală impresionantă.

Cunoscută publicului larg pentru rolurile sale memorabile din producțiile clasice „Mambo Girl” și „The Wild, Wild Rose”, artista a fost un adevărat pilon al cinematografiei muzicale în limba mandarină. Vestea trecerii sale în neființă a fost oferită de scriitorul Dunn Shio Yu, generând un val imens de tristețe și omagii din partea comunității artistice și a fanilor care au adorat-o de-a lungul deceniilor.

Ascensiunea unei stele și gloria internațională

Născută la Nanjing sub numele de Chang Yu Fang și crescută la Shanghai, actrița s-a mutat în Hong Kong la sfârșitul anilor ’40, loc unde avea să își construiască o carieră fulminantă. Numele său de scenă, Ge Lan, a devenit rapid un simbol al eleganței și al talentului complet, fiind recunoscută pentru calitățile sale vocale deosebite și abilitățile remarcabile de dansatoare. Lansarea filmului „Mambo Girl” a transformat-o într-un fenomen, declanșând o adevărată manie a dansului mambo în întreaga Asie de Sud-Est.

Ca una dintre figurile centrale ale studiourilor Cathay Organisation, ea a jucat în peste 30 de pelicule de succes și s-a numărat printre primele actrițe chineze care au făcut pasul spre cinematografia americană, printr-o apariție în producția „Soldier Of Fortune”.

Retragerea din lumina reflectoarelor și pasiunea pentru operă

După o carieră strălucită, actrița a luat decizia de a se retrage din lumea filmului la mijlocul anilor ’60, imediat după lansarea producției „The Story Of Three Loves”. Viața sa personală a fost marcată de căsătoria cu magnatul Gao Fuquan, alături de care a avut un fiu. Deși a ales să ducă o viață departe de ochii presei, devotându-se operei din Beijing, amprenta sa artistică a rămas vie peste timp. Muzica sa a continuat să inspire generații, iar piese iconice precum „I Want Your Love” au fost incluse chiar și pe coloana sonoră a blockbusterului hollywoodian „Crazy Rich Asians”.

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Ultimele clipe și amintirea de neșters a „Fetei Mambo”

Apropiații și colegii de breaslă au evocat momente emoționante din ultimul capitol al vieții sale. Fosta actriță Brigitte Lin Ching-hsia a împărtășit o amintire tulburătoare de la ultima vizită pe care i-a făcut-o colegei sale de breaslă.

„Surorii Ge Lan îi plăcea foarte mult să cânte operă din Beijing, dar nu mai mersese la niciun spectacol de destul de mult timp. Când am mers să o vizitez acasă, stătea în scaunul cu rotile, pe jumătate adormită”, a povestit aceasta, amintindu-și cum a încercat să îi aducă o bucurie cântând și dansând mambo alături de menajerele din casă.

„În timp ce eu și cele două angajate cântam și dansam cha-cha și mambo chiar în fața ei, ochii i s-au deschis mari și au început să strălucească, iar pe chip i s-a așternut un zâmbet de mulțumire. Aceasta este ultima mea amintire cu ea.”

Lumea artistică rămâne mai săracă fără una dintre cele mai luminoase figuri ale sale. Actorul Anthony Wong a sintetizat sentimentul de pierdere trăit de întreaga comunitate prin intermediul unui mesaj profund. „Am trei idoli, iar Ge Lan este unul dintre ei. La auzul veștii trecerii ei în neființă, am simțit o clipă de gol în inimă. Odihnește-te în pace, eterna Mambo Girl”, a transmis acesta.

Foto – Facebook

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