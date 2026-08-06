Cum a ales Laura Cosoi numele celei de-a cincea fetițe: „Am simțit”. Nina mai are un prenume

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Laura Cosoi (44 ani) a devenit mamă pentru a cincea oară joi, 30 iulie 2026, când a venit pe lume fetița ei, Nina. La fel ca surorile ei mai mari, micuța a primit tot un nume scurt, din patru litere. Acum la o săptămână distanță, actrița a dezvăluit cum a ales numele fiicei sale, dar și că aceasta mai are un al doilea prenume.
Cum a ales Laura Cosoi numele celei de-a cincea fetițe
Laura Cosoi s-a întors de la maternitate împreună cu Nina și după ce s-a acomodat, aceasta a decis să poarte o conversație sinceră cu fanii săi din mediul online. Astfel, ea a dezvăluit și cum a ales numele mezinei familiei. În același timp, actrița a menționat că fetița are un al doilea prenume, unul cu o rezonanță puternică.
La câteva zile de la naștere, Laura Cosoi și Nina au fost externate și s-au întors în sânul familiei. Cele două au fost întâmpinate cu nerăbdare de Rita, Vera, Lara și Aida, dar și cu o surpriză care a emoționat-o pe îndrăgita actriță.