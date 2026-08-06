Cum a ales Laura Cosoi numele celei de-a cincea fetițe: „Am simțit”. Nina mai are un prenume

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Laura Cosoi (44 ani) a devenit mamă pentru a cincea oară joi, 30 iulie 2026, când a venit pe lume fetița ei, Nina. La fel ca surorile ei mai mari, micuța a primit tot un nume scurt, din patru litere. Acum la o săptămână distanță, actrița a dezvăluit cum a ales numele fiicei sale, dar și că aceasta mai are un al doilea prenume.

Cum a ales Laura Cosoi numele celei de-a cincea fetițe

Laura Cosoi s-a întors de la maternitate împreună cu Nina și după ce s-a acomodat, aceasta a decis să poarte o conversație sinceră cu fanii săi din mediul online. Astfel, ea a dezvăluit și cum a ales numele mezinei familiei. În același timp, actrița a menționat că fetița are un al doilea prenume, unul cu o rezonanță puternică.

„Nina Elisabeta. Pur și simplu așa am simțit și am știut că i se potrivește!”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

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Cum a fost primită Nina de surorile ei

La câteva zile de la naștere, Laura Cosoi și Nina au fost externate și s-au întors în sânul familiei. Cele două au fost întâmpinate cu nerăbdare de Rita, Vera, Lara și Aida, dar și cu o surpriză care a emoționat-o pe îndrăgita actriță.

Cele patru fetițe au pregătit mai multe desene și mesaje de bun-venit pentru noua lor surioară, dar și pentru mama lor.

„Așa au așteptat-o fetițele pe Nina acasă”, a scris Laura Cosoi pe Instagram, unde a publicat imagini cu surprizele pregătite pe fiicele sale.

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Odată cu venirea pe lume a Ninei, familia Laurei Cosoi și a lui Cosmin Curticăpean s-a mărit. Aceștia sunt acum părinții a cinci fete, care le aduc zilnic bucurie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Laura Cosoi și familia ei

Sursă foto: Instagram

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