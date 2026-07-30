Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Numele special ales pentru fiica ei

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Laura Cosoi (44 ani) a devenit mamă pentru a cincea oară astăzi, 30 iulie. Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au dat vestea cea mare pe rețelele sociale, unde au dezvăluit și numele special ales pentru micuță.

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară

Laura Cosoi a devenit din nou mamă de fată! Actrița a născut pe 30 iulie o fetiță perfect sănătoasă, care a venit pe lume pe cale naturală. Micuța, care a primit numele Nina, are 4 kg și 400 grame și 55 centimetri.

„Nina. Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume. 🤍Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță. Pur si simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol! Te iubim, Nina 🤍 Suntem binecuvântați!”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Actrița a postat și prima imagine cu fiica sa, care a ales să vină pe lume la doar două zile după ce sora ei, Aida, a împlinit 2 ani.

Citește și: Motivul sfâșietor pentru care fotbalistul Marc Cucurella nu-și prinde părul la meciuri

Citește și: Timpul nu a trecut deloc peste Charisma Carpenter. Actrița din „Buffy, spaima vampirilor” arată spectaculos în costum de baie, la 56 de ani

Semnificația numelui Nina

Unii lingvişti consider că numele Nina are origini spaniole sau evreieşti, semnificând în ambele cazuri “fetiţă”, “strănepoată”.

Pe de altă parte, există teorii conform cărora Nina este doar un diminutiv al numelui Ana şi, în acest caz, se traduce prin „graţie”.

Totodată, „Nina” provine și de la forma hindusă Neena cu semnificaţia “ochi frumoşi”.

În mitologia greacă, Nin era zeul fertilităţii, unii cercetători considerând că Nina este, de fapt, forma feminină a numelui Nin.

Citește și: Vica Blochina se mută cu iubitul ei: „Este cea mai grea decizie”

Citește și: Influencerița Aubrey Gavello Wood este însărcinată și se pregătește să devină mamă pentru prima dată

De ce a ales Laura Cosoi nume scurte pentru fetele sale

Laura Cosoi a explicat în mai multe interviuri că alegerea numelor scurte și simple pentru fetele ei (Vera, Rita, Lara și Aida) a fost o decizie asumată, bazată pe câteva motive clare.

Ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au preferat mereu numele sonore, ușor de pronunțat, dar care au un impact puternic fără să fie încărcate. Laura a menționat că îi plac numele curate, fără diminutive complicate.

De asemenea, numele de familie al soțului, Curticăpean, este destul de lung și complex. Pentru a păstra un echilibru și o armonie sonoră, au simțit că un prenume scurt se potrivește mult mai bine din punct de vedere muzical și estetic.

După ce au ales primul nume scurt (Rita), stilul a devenit o adevărată tradiție de familie. Fiecare nouă fetiță a primit un nume de aceeași factură pentru a exista o conexiune și o simetrie între surori.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News