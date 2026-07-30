Oana Roman, apariție surpriză în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cum s-a fotografiat vedeta

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Oana Roman și-a surprins fanii din mediul online după o transformare fizică spectaculoasă care nu a trecut neobservată de comunitatea sa de urmăritori. Vedeta a pozat într-o ipostază inedită, îmbrăcată într-un costum de baie alb, deosebit, care i-a pus în evidență silueta vizibil subțiată.
Cu o croială asimetrică și un design sofisticat de tip rochie, ținuta aleasă i-a scos în evidență noile forme, demonstrând evoluția fizică din ultima perioadă.
Transformarea fizică și apariția care a stârnit valuri de aprecieri
Apariția recentă a vedetei a funcționat ca o replică fermă în fața criticilor din spațiul public. Cu o abordare vestimentară atent aleasă, Oana Roman a optat pentru un costum de baie alb, mulat în zona superioară și lejer în partea inferioară, accesorizat cu detalii asimetrice pe umeri. Imaginea afișată a subliniat rezultatele vizibile ale schimbărilor din viața sa, vizibile mai ales la nivelul picioarelor, detaliu intens comentat și apreciat de către internauți.
Atenția la detalii și încrederea afișată în noile imagini arată că vedeta trece printr-o perioadă în care se simte excelent în propria piele, iar eforturile depuse în ultimele luni au început să dea roade evidente.
„A început Iza o dietă, un tratament și o îndrumare la nutriționist și a trebuit să încep și eu cu ea, pentru că să o încurajez și să nu fie de una singură în acest proces. Și atunci, alături de ea, am slăbit în ultimele două luni și jumătate vreo 6 kilograme. Sănătos, pentru că este sub supraveghere medicală. Mergem la două săptămâni la doctor, la două luni și jumătate ne-am făcut din nou analizele, adică totul este sub super control”, a declarat Oana Roman.
Spre deosebire de dietele drastice sau soluțiile rapide, vedeta a pus accent pe importanța sănătății și pe controlul de specialitate. Slăbirea s-a produs treptat, pe parcursul a două luni și jumătate, fără a pune în pericol echilibrul organismului.