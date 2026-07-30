Mihai Onilă, operat de urgență. Soția artistului, despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”

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Mihai Onilă (55 ani), fost membru al trupei Axxa, a fost operat de urgență din cauza unei pancreatite acute severe. Artistul trece printr-o perioadă dificilă, după cum spune chiar soția lui, Laura.

Mihai Onilă, operat de urgență

Mihai Onilă, fost membru al trupei Axxa, trece printr-o perioadă dificilă după ce a suferit o intervenție chirurgicală de urgență cauzată de o pancreatită acută severă. Artistul în vârstă de 55 de ani a fost internat la terapie intensivă, iar acum urmează un proces de recuperare. Soția sa, Laura Onilă, și-a deschis sufletul într-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre încercările prin care trec împreună și despre lecțiile prețioase pe care le-au învățat.

„În ultimele zile am trecut și încă trec prin momente extrem de grele, încercări care ne-au pus la încercare sufletul și puterea, prin spitalizarea și cumpăna prin care trece Mihai. Deocamdată starea lui nu este una foarte benefică dar se face tot posibilul să ajungă la starea de bine”, a scris Laura în mediul online.

Laura, care i-a fost un sprijin constant, a împărtășit și recunoștința față de cei care le-au fost alături în aceste clipe grele.

„Vreau să le mulțumesc din tot sufletul celor câțiva oameni – puțini, dar adevărați – care au fost și sunt alături de noi pas cu pas. Pentru fiecare mesaj, fiecare gând bun, și fiecare vorbă de încurajare care mi-a dat putere când simțeam că mă prăbușesc: vă mulțumesc! Sunteți o binecuvântare în viața noastră”, a adăugat ea.

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Cum se simte acum artistul

În prezent, starea lui Mihai Onilă este acum stabilă, iar medicii depun toate eforturile pentru a-l ajuta să își revină complet. Laura a povestit că prima săptămână de la operație a fost cea mai grea, dar acum se simte mai liniștită după ce și-a văzut soțul ieșind din terapie intensivă.

„Mihai tocmai ce a ieșit de la terapie intensivă. A trecut cu bine de o pancreatită acută severă. Acum este în perioada de recuperare. Așteptăm să vedem cum decurge și o să revenim cu detalii”, a declarat ea pentru Click.

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În ciuda greutăților, dragostea dintre Mihai și Laura Onilă rămâne la fel de puternică. Laura îi este aproape în fiecare clipă, încurajându-l și copleșindu-l cu afecțiune.

Într-un gest emoționant, ea i-a dedicat o poezie plină de iubire, în care și-a exprimat recunoștința pentru prezența lui în viața ei: „Suntem două spirite legate / În trup de femeie și bărbat / Cu o scânteie minunată / Și un destin ce ne-a fost dat… Te iubesc, Mihai”.

Mihai Onilă ținea post cu apă

Mihai Onilă obișnuia, ca la o perioadă de timp, să țină post cu apă, timp de 40 de zile. Artistul a slăbit considerabil în urma acestei practici, ajungând de nerecunoscut.

La un moment dat, artistul a declarat că a ținut perioade extrem de lungi de post doar cu apă, ajungând la 40 de zile consecutiv de consum exclusiv de apă (și ulterior chiar perioade scurte de post uscat, fără apă).

Mihai Onilă a vorbit adesea despre postul cu apă ca despre o metodă profundă de vindecare.

„Postul cu apă nu este o cură de slăbire, este o terapie de vindecare și curățare profundă. În primele zile, organismul intră într-un șoc pentru că nu mai primește mâncare, dar apoi începe să consume tot ce este bolnav, uzat și toxic în corp. Este procesul natural de autovindecare. Foamea dispare de obicei după primele 3-4 zile. Creierul înțelege că nu mai primește hrană din exterior și comută pe sursele interne. După această etapă nu mai simți foame fizică, ci doar o foame mintală, psihologică, pe care trebuie să înveți să o controlezi”, a spus artistul despre practica sa.

Sursă foto: Facebook, Instagram

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