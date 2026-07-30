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Doliu în lumea artistică. Glen Hansard, actor și muzician premiat cu Oscar, a murit într-un accident de motocicletă la 56 de ani

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.  Actualizat 30.07.2026, 09:38
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Lumea muzicii internaționale este în stare de șoc după pierderea fulgerătoare a uneia dintre cele mai autentice voci ale Irlandei. Glen Hansard, muzicianul și actorul care a cucerit o lume întreagă cu piesele sale pline de emoție, și-a pierdut viața la vârsta de 56 de ani în urma unui accident de motocicletă petrecut în vestul capitalei Dublin.

Tragedia s-a produs pe Lower Road din localitatea Lucan, serviciile de urgență fiind alertate la primele ore ale dimineții. Reprezentanții artistului au confirmat vestea dureroasă, precizând că familia este profund devastată de această pierdere neașteptată.

De pe străzile din Dublin direct pe scena Premiilor Oscar

Cariera lui Glen Hansard a fost povestea clasică a artistului care își croiește drumul prin pură pasiune și talent brut. Cunoscut inițial ca solist al trupei de rock alternativ The Frames, Hansard a atins succesul global odată cu lansarea filmului independent Once din 2007. Compoziția sa memorabilă, piesa Falling Slowly, interpretată alături de Markéta Irglová, a câștigat Premiul Academiei pentru Cel Mai Bun Cântec

Original, transformând producția cu buget redus într-un fenomen internațional. Pe lângă activitatea muzicală, Hansard s-a remarcat prin generozitatea sa legendară, fiind inițiatorul celebrului concert caritabil din Ajunul Crăciunului de pe străzile din Dublin, organizat pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost.

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Val de omagii din partea legendelor muzicii internaționale

Vestea trecerii sale în neființă a stârnit o reacție profundă în rândul comunității artistice globale. Prieteni, colegi de breaslă și mari figuri ale muzicii au transmis mesaje pline de durere, amintindu-și de căldura și energia debordantă a artistului irlandez.

Legenda rock-ului american, Bruce Springsteen, a fost printre primii care și-au exprimat regretul printr-o postare emoționantă: „Aici, pe E Street, suntem dărâmați de moartea lui Glen Hansard. A fost întotdeauna un muzician desăvârșit, un bun prieten și un om generos și amabil. Întotdeauna pozitiv, zâmbitor și gata să cânte. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el și pe cei dragi ai lui.”

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La rândul său, artistul britanic Ed Sheeran a adus un omagiu cald omului care i-a fost inspirație și prieten: „A fost un om incredibil, o forță incredibilă. Sunt recunoscător pentru momentele pe care le-am petrecut împreună, trimit multă dragoste familiei sale.”

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Și Bono, solistul trupei U2, a evocat spiritul liber și generos al lui Hansard, amintind de rădăcinile sale de muzician stradal: „A fost cel mai muzical și cel mai ștrengar arhiepiscop din Ballymun, fără aere, plin de grație. Pentru mine, el va fi mereu prezent oriunde voi vedea o monedă aruncată într-o husă deschisă de chitară.”

Un omagiu național pentru un spirit de neînlocuit

Pierderea lui Hansard lasă un gol imens nu doar în industria muzicală, ci și în inimile celor pe care i-a ajutat direct de-a lungul vieții. Organizațiile de caritate au subliniat că moștenirea sa va trăi nu doar prin cântece, ci și prin amprenta profundă lăsată în lupta pentru dreptate socială. Prietenii apropiați au mărturisit că artistul reușea să transforme orice spațiu într-un loc plin de lumină și speranță.

Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, artistul plastic Colin Davidson, a descris cu greutate durerea pe care o simte în aceste momente: „A fost unic… a fost o ființă umană incredibil de caldă, loială și politicoasă, pe care sunt mândru că am putut să o numesc prieten. Îmi este destul de greu să îmi găsesc cuvintele pentru ceea ce simt.”

Moștenirea artistică a lui Glen Hansard, de la energia trupei The Frames până la melodiile acustice care au emoționat milioane de oameni, rămâne o mărturie a unui talent rar și a unei generozități fără limite. În spatele său rămân o soție îndurerată, un băiețel de doar trei ani și o lume întreagă care îi va cânta mai departe piesele.

Foto – Profiemdia

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