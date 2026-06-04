Adrian Luca, reputat violonist și fost dirijor al Ansamblului „Maria Lătărețu”, a murit la 68 de ani

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Adrian Luca, reputatul violonist și fost dirijor al Ansamblului Profesionist „Maria Lătărețu”, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, lăsând un gol imens în inimile iubitorilor de folclor și în cultura județului Gorj. Reputatul artist a fost găsit fără suflare în propria locuință, vestea tragică prăbușindu-se ca un trăsnet peste comunitatea artistică și peste toți cei care l-au cunoscut și prețuit.

Cunoscut ca un apărător neobosit al tradițiilor și un mentor desăvârșit pentru zeci de tineri muzicieni, maestrul Adrian Luca și-a dedicat întreaga viață scenei și promovării muzicii populare autentice. Vestea trecerii sale în neființă a generat un val uriaș de emoție și mesaje de condoleanțe în spațiul public.

Mesajul dureros al familiei: „Drum lin către stele, Tata!”

Cel care a dat cumplita veste a fost chiar fiul artistului, cel care a făcut și dureroasa descoperire în locuință. Îndurerat, acesta a publicat pe rețelele de socializare un mesaj profund emoționant, prin care își ia rămas bun de la părintele său.

„Un suflet minunat s-a ridicat la cer. Vei rămâne veșnic în sufletul nostru. Zbor lin! Drum lin către stele, Tata! Îți voi simți mereu lipsa, dar amintirea ta trăiește în mine”, a transmis fiul lui Adrian Luca în mediul online.

O viață pusă în slujba folclorului din Gorj

Moartea maestrului reprezintă o pierdere ireparabilă pentru cultura tradițională. Adrian Luca nu a fost doar un instrumentist de geniu, ci și un pedagog desăvârșit, care a șlefuit talente și a format generații întregi de instrumentiști. Chiar și în acest an, artistul a continuat să fie activ în viața culturală, implicându-se în proiecte de salvare a patrimoniului muzical.

Reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj au reacționat imediat, transmițând un mesaj plin de recunoștință și tristețe în care subliniază importanța activității sale.

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„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a maestrului Adrian Luca, violonist de excepție, fost dirijor al Ansamblului „Maria Lătărețu”. Timp de decenii, Adrian Luca și-a pus talentul și sufletul în slujba muzicii tradiționale românești, contribuind la formarea a numeroase generații de instrumentiști. Prin activitatea sa artistică și pedagogică, a lăsat o amprentă profundă asupra vieții culturale din județul Gorj”, au transmis reprezentanții instituției.

Aceștia au amintit și faptul că, în primăvara acestui an, maestrul a participat la Tabăra de cercetare etnofolclorică „Lăutarii și rapsozii Gorjului”, unde a ajutat activ la documentarea tradițiilor muzicale locale.

Comunitatea își ia rămas bun la Târgu Jiu

Dispariția subită a dirijorului a șocat întreaga breaslă a muzicienilor și publicul larg. Colegii de scenă, prietenii și foștii elevi au umplut platformele sociale cu mesaje de regret și compasiune pentru familia greu încercată.

Toți cei care au fost marcați de muzica și personalitatea maestrului Adrian Luca și care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la Capela Cimitirului Municipal din Târgu Jiu, unde a fost depus trupul neînsuflețit. Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 5 iunie, începând cu ora 12:00, moment în care comunitatea își va conduce pe ultimul drum unul dintre cele mai importante repere ale muzicii tradiționale gorjene.

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