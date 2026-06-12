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Lumea muzicii lăutărești din România este în stare de șoc după dispariția prematură a unuia dintre cei mai valoroși și apreciați instrumentiști din țară. Memis Selciuc, saxofonistul de aur care a acompaniat de-a lungul deceniilor nume mari ale genului precum Florin Salam, Adrian Minune sau Sorinel Puștiu, s-a stins din viață fulgerător la vârsta de 47 de ani.

Tragedia a lovit pe neașteptate, chiar în timpul unui eveniment la care artistul participa, lăsând în urmă o familie distrusă de durere și o breaslă întreagă în lacrimi.

Sfârșit tragic la datorie: I s-a făcut rău în mașină, lângă fiul său

Viața de artist, marcată adesea de nopți pierdute și oboseală cronică, și-a spus cuvântul în cel mai crud mod posibil. Memis Selciuc, supranumit de apropiați „legenda saxofonului turcesc în România”, se afla la o nuntă în localitatea Bolintin, unde a susținut un program intens de trei ore, pe timp de zi, alături de solista Raluca Drăgoi. Nimic nu anunța nenorocirea ce avea să urmeze. După terminarea programului din curtea miresei, artistul a vrut să meargă la hotel pentru a se odihni, deoarece urma să cânte din nou în aceeași seară.

Din păcate, în timp ce se îndrepta spre cazare, în mașina condusă chiar de fiul său care îi asigura transportul, saxofonistului i s-a făcut brusc rău. El a acuzat dureri puternice în piept, iar cei din jur au alertat imediat medicii. Echipajul de pe ambulanță sosit la fața locului a început manevrele de salvare, însă organismul artistului a cedat în urma unui infarct, medicii fiind nevoiți să îi constate decesul. În urma sa, o soție îndurerată și trei copii își plâng acum tatăl plecat mult prea devreme.

Val de lacrimi în mediul online și mesaje sfâșietoare de la colegi

Vestea morții lui Memis Selciuc s-a răspândit cu rapiditate, provocând un val uriaș de reacții pe rețelele de socializare, unde colegii de breaslă și fanii au transmis mesaje pline de durere. Printre primii care au reacționat public s-a numărat Alexandru Canteaa, nașul de cununie al fiului lui Florin Salam, care a subliniat valoarea incontestabilă a regretatului artist.

„Astăzi, lumea muzicii este mai săracă, însă moștenirea pe care a lăsat-o va dăinui peste ani. Drum lin către ceruri, regele meu. Vei rămâne mereu în memoria noastră ca unul dintre cei mai mari saxofoniști care au trăit și au creat în România. Dumnezeu să te odihnească în pace”, a transmis Alexandru Canteaa, potrivit cancan.ro.

Dispariția saxofonistului a lăsat o amprentă adâncă și asupra artiștilor din vechea gardă care au avut ocazia să colaboreze cu el încă de la debut. Viorica de la Clejani a publicat un mesaj extrem de emoționant, amintindu-și de începuturile carierei lor comune și de momentele petrecute pe scenă.

„Veste tristă… Nu-mi vine să cred că ai plecat, Selciuc. Mare talent, mare saxofonist, mare artist! La începuturi, acum 30 de ani, am avut bucuria și onoarea să înregistrăm împreună o piesă care a rămas vie în sufletele noastre și ale celor care au ascultat-o. Astăzi, când aflu că nu mai ești printre noi, mă încearcă o tristețe profundă.

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Ai plecat prea devreme, dar vei rămâne mereu prezent prin muzica ta, prin ceea ce ai lăsat în urmă și prin amintirile celor care te-au cunoscut și apreciat. Drum lin către cer, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți dăruiască lumină veșnică”, a scris solista din Clejani.

Nici fanii nu au rămas indiferenți, mulți dintre ei refuzând inițial să creadă că o asemenea tragedie este reală. Printre miile de comentarii de condoleanțe, un admirator a ținut să precizeze că el a fost „pe bune cel mai bun turc la saxofon”, în timp ce un altul a mărturisit consternat că „am crezut că este o glumă proastă pe TikTok”. Muzica lăutărească pierde astfel un instrumentist de elită, a cărui tehnică și sensibilitate la saxofon vor rămâne repere greu de egalat în industrie.

Foto – Facebook

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