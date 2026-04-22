Alan Osmond, liderul incontestabil al legendarei trupe „The Osmonds”, a murit la 76 de ani

Alan Osmond, cel mai în vârstă membru și liderul incontestabil al grupului The Osmonds, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Artistul, care a marcat generații întregi alături de frații săi, a murit luni, 20 aprilie, în jurul orei 20:30, în locuința sa din Utah.

În ultimele sale clipe de viață, Alan a fost înconjurat de dragostea familiei sale numeroase, fiindu-i alături soția sa, Suzanne Pinegar Osmond, și cei opt fii ai cuplului. Cariera sa scenică se încheiase prematur în urmă cu patru decenii, când a fost diagnosticat cu scleroză multiplă, însă spiritul său a rămas coloana vertebrală a celebrei familii de muzicieni.

Mesajul emoționant al lui Merrill Osmond

Trupa The Osmonds s-a format în anii ’70 și a fost un proiect muzical unic format exclusiv din frați, nucleul inițial fiind compus din Alan, Wayne, Merrill și Jay, familie căreia i s-au alăturat ulterior și ceilalți frați, Donny și Jimmy, pentru a cuceri topurile internaționale.

Merrill Osmond, fratele și colegul său de scenă, a transmis un mesaj plin de durere, dar și de recunoștință, subliniind legătura profundă care i-a unit până în ultima secundă. Cu doar două zile înainte de deces, cei doi au purtat o ultimă discuție „de la inimă la inimă”, în care Alan, deși slăbit de boală, a găsit puterea să zâmbească la glumele fratelui său.

„Este cu profundă tristețe că vă împărtășim trecerea în neființă a iubitului meu frate, Alan Osmond. Am fost recunoscător să fiu alături de el cu puțin timp înainte de a pleca și să împărtășim un ultim moment plin de însemnătate. Alan a fost un creator talentat, un om al credinței și un suflet extrem de iubitor a cărui viață a binecuvântat pe mulți. Fratele meu a pășit acum în prezența Tatălui nostru Ceresc cu onoare și pace. Viața lui nu s-a măsurat în ani, ci în iubire, sacrificiu și scop”, a declarat Merrill Osmond.

Testamentul spiritual al liderului „Nr. 1”

Alan Osmond nu a fost doar vocea și instrumentistul trupei, ci și vizionarul care a orchestrat succesul global al familiei. Încă de la vârsta de 8 ani, el a preluat frâiele grupului, fiind supranumit de frații săi „Numărul 1”. În ultimele sale clipe, Alan i-a încredințat lui Merrill misiunea de a duce mai departe mesajul lor artistic și spiritual.

„S-a aplecat spre mine și mi-a șoptit ceva la ureche. Mi-a spus: ‘Merrill, tu și cu mine am lucrat cot la cot. Am creat, am produs, am regizat… ne-am dăruit inimile Planului alături de Wayne. Te rog… fă ceva cu asta. Lasă oamenii să știe ce am încercat să spunem’. Vreau să știți că dorința lui va fi onorată. El a dat tot ce a avut Domnului, familiei sale și vouă tuturor. A fost cu adevărat un misionar. A fost cu adevărat un sfânt”, a mărturisit Merrill.

Donny Osmond, omagiu pentru protectorul său

Vestea morții lui Alan a adus un val de omagii și din partea mezinului Donny Osmond, care a recunoscut public sacrificiile imense făcute de fratele său mai mare pentru ca restul familiei să poată străluci sub lumina reflectoarelor. Donny a rememorat rolul de ghid și protector pe care Alan l-a jucat încă de la primele lor apariții televizate.

„Chiar și în cele mai vechi fotografii puteți vedea că avea brațul în jurul meu, având grijă de mine. Ăsta era el. Protectorul meu. Ghidul meu. Cel care purta în liniște atâta responsabilitate pentru ca restul dintre noi să putem străluci. Alan a fost liderul nostru în toate sensurile cuvântului. Munca lui neobosită a ajutat la construirea a tot ceea ce am devenit. Voi fi mereu recunoscător pentru sacrificiile pe care le-a făcut și pentru dragostea pe care a arătat-o — nu doar mie, ci fiecărui membru al familiei noastre. Îi datorez mai mult decât voi putea exprima vreodată”, a transmis Donny Osmond.

Alan Osmond lasă în urmă o moștenire culturală impresionantă, fiind cel care a transformat un grup de frați din Utah într-un fenomen mondial, demonstrând că talentul, disciplina și credința pot dărâma orice barieră. Familia a solicitat discreție în aceste momente dificile, mulțumind publicului pentru „valul de iubire și rugăciuni”.

