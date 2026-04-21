Nicolae Bănicioiu (47 de ani), fostul ministru al Sănătății, trăiește cele mai emoționante momente din viața personală, după ce familia sa s-a extins considerabil în pragul sărbătorilor pascale. Soția sa, Mihaela, a adus pe lume trei băieți sănătoși, transformând casa fostului lider politic într-un cămin cu patru copii.

Evenimentul, petrecut pe 18 aprilie 2026, nu este doar o împlinire sufletească pentru cei doi părinți, ci și o reușită remarcabilă a sistemului medical românesc, având în vedere complexitatea unei astfel de sarcini.

Ce nume au ales pentru noii membri ai familiei

Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât cei trei nou-născuți au primit nume cu o semnificație religioasă profundă, Nicolae Bănicioiu alegând să îi boteze Petru, Ioan și Matei. Aceștia se alătură fratelui lor mai mare, Mihnea Nicolae, completând astfel o familie numeroasă și unită. Fostul ministru și-a exprimat public recunoștința pentru acest moment special, considerându-l un veritabil miracol.

„Noi suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit de Paște și mulțumim echipei medicale de la Spitalul Filantropia care a făcut tot posibilul pentru a gestiona cu bine o situație destul de complicată, așa cum e o naștere de tripleți!”, a declarat Nicolae Bănicioiu, potrivit gândul.ro.

Citeşte şi: Pepe a devenit tată pentru a patra oară: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Soția lui, Yasmine, a născut o fetiță. Ce semnificație are numele ales pentru bebeluș

Citeşte şi: Ellie Goulding a devenit din nou mamă, la 39 de ani. Artista a născut o fetiță. „Suntem obsedați de ea!”

Citeşte şi: Justin Theroux a devenit tată. Soția actorului, Nicole Brydon Bloom, a născut un băiețel

O reușită medicală de excepție la Spitalul Filantropia

Dincolo de aspectul emoțional, cazul Mihaelei Bănicioiu reprezintă o raritate statistică și un succes profesional pentru medicii de la Spitalul Filantropia. Nașterea s-a produs la 34 de săptămâni, un termen neobișnuit de lung pentru o sarcină multiplă, fapt ce a contribuit la starea bună de sănătate a bebelușilor. Doi dintre micuți au cântărit la naștere 2.100 de grame, în timp ce al treilea a avut 1.900 de grame, cifre considerate excelente de către specialiști. Aceasta este prima situație înregistrată statistic în care o a doua sarcină a unui cuplu rezultă în nașterea unor tripleți care să atingă un prag de maturitate atât de avansat.

Mihaela Bănicioiu, în vârstă de 41 de ani, a gestionat cu maximă discreție această perioadă delicată, păstrându-și stilul rezervat care a consacrat-o după retragerea din lumea modei. Absolventă a Academiei de Studii Economice, ea s-a căsătorit cu Nicolae Bănicioiu în anul 2011, după ce s-au cunoscut în cadrul unui concurs de frumusețe. De-a lungul celor 15 ani de căsnicie, doamna Bănicioiu a preferat să rămână departe de reflectoarele scenei politice, concentrându-se pe viața de familie și susținându-și soțul în parcursul său public, care a inclus funcții de conducere în organizațiile de tineret și mandate de ministru și deputat.

Venirea pe lume a celor trei copii marchează un capitol nou și luminos pentru fostul ministru, a cărui carieră a fost strâns legată de sistemul sanitar și de structurile guvernamentale. Absolvent al Facultății de Stomatologie și cadru universitar la UMF „Carol Davila”, Nicolae Bănicioiu s-a retras în ultimii ani din prima linie a politicii, concentrându-se mai mult pe profesie și pe viața personală.

