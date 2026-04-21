Nicolae Bănicioiu (47 de ani), fostul ministru al Sănătății, trăiește cele mai emoționante momente din viața personală, după ce familia sa s-a extins considerabil în pragul sărbătorilor pascale. Soția sa, Mihaela, a adus pe lume trei băieți sănătoși, transformând casa fostului lider politic într-un cămin cu patru copii.
Evenimentul, petrecut pe 18 aprilie 2026, nu este doar o împlinire sufletească pentru cei doi părinți, ci și o reușită remarcabilă a sistemului medical românesc, având în vedere complexitatea unei astfel de sarcini.
Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât cei trei nou-născuți au primit nume cu o semnificație religioasă profundă, Nicolae Bănicioiu alegând să îi boteze Petru, Ioan și Matei. Aceștia se alătură fratelui lor mai mare, Mihnea Nicolae, completând astfel o familie numeroasă și unită. Fostul ministru și-a exprimat public recunoștința pentru acest moment special, considerându-l un veritabil miracol.
„Noi suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit de Paște și mulțumim echipei medicale de la Spitalul Filantropia care a făcut tot posibilul pentru a gestiona cu bine o situație destul de complicată, așa cum e o naștere de tripleți!”, a declarat Nicolae Bănicioiu, potrivit gândul.ro.
O reușită medicală de excepție la Spitalul Filantropia
Dincolo de aspectul emoțional, cazul Mihaelei Bănicioiu reprezintă o raritate statistică și un succes profesional pentru medicii de la Spitalul Filantropia. Nașterea s-a produs la 34 de săptămâni, un termen neobișnuit de lung pentru o sarcină multiplă, fapt ce a contribuit la starea bună de sănătate a bebelușilor. Doi dintre micuți au cântărit la naștere 2.100 de grame, în timp ce al treilea a avut 1.900 de grame, cifre considerate excelente de către specialiști. Aceasta este prima situație înregistrată statistic în care o a doua sarcină a unui cuplu rezultă în nașterea unor tripleți care să atingă un prag de maturitate atât de avansat.
Mihaela Bănicioiu și discreția unei familii consolidate
Mihaela Bănicioiu, în vârstă de 41 de ani, a gestionat cu maximă discreție această perioadă delicată, păstrându-și stilul rezervat care a consacrat-o după retragerea din lumea modei. Absolventă a Academiei de Studii Economice, ea s-a căsătorit cu Nicolae Bănicioiu în anul 2011, după ce s-au cunoscut în cadrul unui concurs de frumusețe. De-a lungul celor 15 ani de căsnicie, doamna Bănicioiu a preferat să rămână departe de reflectoarele scenei politice, concentrându-se pe viața de familie și susținându-și soțul în parcursul său public, care a inclus funcții de conducere în organizațiile de tineret și mandate de ministru și deputat.
Venirea pe lume a celor trei copii marchează un capitol nou și luminos pentru fostul ministru, a cărui carieră a fost strâns legată de sistemul sanitar și de structurile guvernamentale. Absolvent al Facultății de Stomatologie și cadru universitar la UMF „Carol Davila”, Nicolae Bănicioiu s-a retras în ultimii ani din prima linie a politicii, concentrându-se mai mult pe profesie și pe viața personală.