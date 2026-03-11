Ellie Goulding a devenit din nou mamă, la 39 de ani. Artista a născut o fetiță. „Suntem obsedați de ea!”

Ellie Goulding a devenit din nou mamă! Cântăreața, în vârstă de 39 de ani, a adus pe lume al doilea copil vineri, 6 martie, împărtășind abia acum vestea minunată și o primă imagine cu fetița ei nou‑născută pe Instagram Stories.

„Suntem complet obsedați de ea!”

În postare, Goulding a spus că ea și partenerul ei sunt „obsedați” de micuță și le-a mulțumit femeilor din echipa medicală pentru ajutorul oferit.

„Vineri am născut o fetiță frumoasă și sănătoasă. Suntem complet obsedați de ea”, a început artista. „A fost potrivit că am petrecut Ziua Internațională a Femeii alături de ea și de incredibila echipă de femei de la St Mary’s, care ne-au oferit mie și bebelușului meu o grijă și o bunătate extraordinare. Voi fi mereu în admirația moașelor.”

„Această nouă adăugire în familia mea mă bucură enorm, mai ales pentru că Arthur este atât de fericit să devină frate mai mare pentru acest mic îngeraș @beauminniear”, a adăugat Goulding. Nou‑venita se alătură fiului ei Arthur, de 4 ani și jumătate, pe care artista îl are cu fostul soț, Caspar Jopling

Pe lângă prima imagine cu nou‑născuta, mama mândră a împărtășit tot în sesiunea de InstaStories câteva fotografii din momentul în care și-a adus fetița acasă. Goulding a postat o poză cu un tort pe care scria „baby sister” și câteva decorațiuni pentru bebeluși.

Ellie Goulding și-a anunțat sarcina la Fashion Awards

Cântăreața a anunțat pentru prima dată că este însărcinată cu al doilea copil când a pășit pe covorul roșu la Fashion Awards 2025, luni, 1 decembrie, la Londra. Goulding purta o jachetă de piele peste un top scurt negru, care îi lăsa burtica la vedere. A completat ținuta cu pantaloni scurți negri, pantofi cu toc și ochelari de soare negri.

Interpreta hitului „Love Me Like You Do” și Minniear și-au făcut publică relația în septembrie, în timpul unei ieșiri la Londra. Cei doi erau împreună încă din iulie, când Minniear a postat pe Instagram o fotografie îndrăzneață cu Goulding.

Într-o postare din 29 iulie, Minniear a inclus imagini cu el, câteva locuri pitorești și o fotografie cu Goulding întinsă goală în pat, cu brațul, partea laterală și coapsa vizibile, dar cu fața în mare parte ascunsă. Ea a apreciat postarea și a comentat cu o inimă roșie.

În ianuarie, artista a vorbit cu revista NYLON despre extinderea familiei și echilibrul dintre viața personală și carieră. „Nu am vrut să devin mai întâi doar o femeie însărcinată”, a spus Goulding. „Nu orice femeie are acest lux. Eu am oameni extraordinari în jurul meu.”

„Am un iubit minunat. Îmi este puțin mai ușor pentru că am parte de un sprijin incredibil. Încă lucrez în fiecare zi și încă scriu în fiecare zi”, a continuat ea. „Doar că acum cresc un om în interiorul meu.”

„Poate că nu sunt cea mai… Mamă Natură, dacă înțelegi ce vreau să spun. Este un lucru minunat să poți crește un copil și mă simt foarte norocoasă că sunt sănătoasă — dar nu este tot ceea ce sunt în acest moment.” În noiembrie 2024, Goulding a împărtășit o rară fotografie pe Instagram cu ea și fiul ei Arthur. În imaginea adorabilă, cei doi erau costumați în personajele Marvel Spiderman și Miles Morales, iar mama mândră își săruta băiețelul pe obraz.

