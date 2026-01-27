Ce dietă a ținut Alina Ceușan după ce a născut, ca să revină la kilogramele de dinainte de sarcină. Regula pe care o aplică și funcționează mereu: „Încerc să o urmez”

Alina Ceușan este mama a doi copii și una dintre cele mai apreciate și urmărite influencerițe din România. Vedeta și-a revenit rapid la formele de dinainte de a rămână însărcinată, iar urmăritorii au întrebat-o cum a reușit. Ceușan, în vârstă de 33 de ani, a dezvăluit care este secretul siluetei sale de după naștere și cum se menține în formă.

Alina Ceușan, secretul cu care a slăbit după naștere

Alina Cenușan a născut cel de-al doilea copil, micuța Perla, iar silueta ei a revenit rapid la forma inițială. Urmăritoarele au vrut să știe cum a reușit să slăbească într-un timp atât de scurt de la nașterea celui de-al doilea copil.

Citește și: Câți bani a scos Alina Ceușan din buzunar ca să își aducă bonă filipineză în România. Se pregătește să îi ajute și familia

Ea spune că a revenit rapid la stilul ei de viață echilibrat, iar ca să scape de kilogramele în plus rămase după a doua sarcină, Ceușan a urmat o dietă vegetariană, fără gluten. Influencerița spune că adoptă regula 80-20, ceea ce înseamnă că 80% din timp mănâncă sănătos și echilibrat, iar restul de 20% sunt ieșiri în oraș, pofte sau ocazii speciale cu mâncare puțin mai nesănătoasă.

„Urmez o dietă vegetariană. Sunt vegetariană, însă încerc să urmez regula 80-20. 80% din timp mănânc cât mai sănătos posibil, fără gluten, dacă se poate și 20% pofte și mofturi”, a declarat Alina, potrivit Cancan.

Mai mult, Ceușan mărturisește că merge la sală de cel puțin trei ori pe săptămână. O ajută și faptul că aleargă după copii constant și că își umple stomacul cu salată înainte de fiecare masă.

Citește și: Carmen Grebenișan a născut. Influencerița a devenit mamă pentru prima dată

„Merg de 3 ori pe săptămână minim la sală. Și încerc să fac mișcare cât mai multă, nu am o viață deloc statică. În rest, alerg după Rock și mănânc cât se poate de echilibrat, salată înainte de orice. Cred că doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat. Acasă mâncăm mult asiatic, orez, salate”, a adăugat ea.

S-a îngrășat 19 kilograme în prima sarcină

La prima naștere, vedeta a spus că a acumulat 20 de kilograme și ajunsese să cântărească 71 de kilograme.

Citește și: Câți bani îi intră lui Carmen Grebenișan în conturi din online: „Mai mult decât din alte job-uri”

„Eu aveam 52 de kg, aceasta este greutatea mea ideală. Aveam 54 în momentul când am aflat când sunt însărcinată, la două luni, după care am avut 71 de kilograme când am mers să nasc. Când am venit acasă aveam vreo 63, 64. Acum am 60, 61, depinde de zi şi de când mă cântăresc. Nu-mi pasă neapărat de chestia asta momentan.

Nu am făcut absolut nimic ca să slăbesc. Pur şi simplu, kilogramele s-au dus din spital, cu placenta, cu copilul. Când am ajuns acasă, aveam deja 7 kilograme pierdute. Am pierdut încă vreo trei cu alăptarea”, a spus Alina, în urmă cu câțiva ani, când a născut primul copil, pe Rock.

Urmărește-ne pe Google News