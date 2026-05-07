Vica Blochina a fost sinceră cu urmăritorii ei și a recunoscut public faptul că face injecții cu medicamentul „minune” Mounjaro. Ea a numit tratamentul „găselnița secolului” și le-a certat pe vedetele de televiziune care se folosesc de aceste injecții, dar se ascund și promovează diete false.

Vica Blochina a slăbit considerabil cu injecțiile Mounjaro

Blochina spune că face injecțiile de câteva luni și se simte excelent. În trecut, ea a apelat și la o intervenție chirurgicală, însă soluția care a funcționat real a fost tratamentul cu Mounjaro.

„Eu fac în continuare, fac de patru, cinci luni (n.r.: injecții de slăbit). Cu operația am slăbit ceva, dar pe acestea le fac, da. Eu cred că asta este găselnița secolului! Am prietene și din televiziune care bagă în ele și vând dietele. De ce minți? De ce să nu recunoști? Dacă mie îmi face bine lucrul acesta, eu le fac, da. Este singurul remediu care pe mine m-a slăbit”, a declarat Vica Blochina la Un Podcast.

A pozat în lenjerie intimă la 50 de ani

Vica Blochina a postat pe rețelele de socializare o fotografie în lenjerie intimă care lasă să se vadă cât de mult a slăbit.

Transformarea este una vizibilă, iar body-ul negru din dantelă arată o talie vizibil subțiată.

Vedeta a apelat în trecut și la o operație chirurgicală numită plicatură gastrică. La o lună de la operație, ea a slăbit 9 kilograme. Intervenție presupune micșorarea stomacului prin realizarea unor pliuri în peretele lui care sunt apoi cusute. Riscurile sunt foarte mici, iar prețul se încadrează undeva în intervalul a 3.500 – 5.500 de euro.

„Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine (n.r. – kilogramele în plus). Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine.

Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă. Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul pentru că nu mai știam ce să fac”, spunea vedeta.

Odată cu această intervenție, vedeta și-a făcut și un lifting de sâni.

