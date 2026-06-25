Vica Blochina, primele declarații despre iubit: „E înțelegător”. Motivul pentru care s-au certat recent

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Vica Blochina a vorbit pentru prima dată despre relația ei și a dezvăluit motivul unei recente dispute cu iubitul său. Vedeta recunoaște că încă se adaptează la viața în doi.

Vica Blochina, primele declarații despre iubit

Vica Blochina a dezvăluit în premieră detalii despre relația sa. În cadrul emisiunii Spynews Live, vedeta a confirmat că are un partener și a vorbit despre o recentă neînțelegere dintre ei.

Deși își ține iubitul departe de ochii publicului, Vica a recunoscut că o escapadă planificată în Mykonos alături de prietenele sale a fost motivul unei mici tensiuni. „S-a supărat. Am uitat să îi zic că plec și i-am zis cu trei, patru zile înainte. E înțelegător. I-am spus de pe o zi pe alta. Din obișnuință, eu nu aveam șefi, cui să îi dau socoteala. Eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva”, a mărturisit, citată de Spynews.

Vedeta a subliniat, totuși, că partenerul său nu este gelos, însă a recunoscut că ar fi trebuit să-i comunice mai din timp decizia de a pleca. Aceasta a explicat că, fiind obișnuită să ia decizii pe cont propriu, uitase să îl informeze din timp.

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Vica Blochina, surprinsă de prețurile din Mamaia, după vacanța în Mykonos

După sejurul din Mykonos, Vica Blochina a făcut o vizită în Mamaia, unde a fost surprinsă de prețurile ridicate. Vedeta a comparat tarifele din stațiunea românească cu cele din insula grecească de lux, remarcând că prețurile la restaurante sunt la un nivel similar.

„Tot cu M începe și prețurile sunt la fel. (…) Prețurile, comparativ cu Mykonos, au fost pe bugetul meu, am plecat pe buzunarul meu. La cazări este mai ieftin în Mamaia, dar mâncarea nu este nici pe departe. Mi se pare că prețurile sunt total nejustificate, foarte multe locuri au fost închise și se vede că nimeni nu mai merge pe litoral”, a spus ea.

Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuiește de mai bine de 25 de ani în România. A fost balerină la clubul Melody, în cadrul unei trupe de balet din Lituania. A devenit cunoscută în showbiz prin prisma relației extraconjugale cu Victor Pițurcă din care a rezultat un fiu, Edan, acum în vârstă de 18 ani. Mai târziu, în 2012, și-a făcut debutul în televiziune în calitate de co-prezentatoare a emisiunii „Telefonul de la miezul nopții”, difuzată pe Antena 2.

Foto: Instagram

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