Din ce face bani Vica Blochina. Vedeta își promovează intens afacerea

Vica Blochina s-a reprofilat și a decis să lase televiziunea deoparte pentru a își urma o nouă pasiune. În prezent, blondina vinde talismane sacre personalizate și petrece mult timp pe rețelele sociale, acolo unde își promovează afacerea.

Cu ce se ocupă Vica Blochina

Celebra blondină a decis să lase deoparte lumea mondenă și să se axeze pe propria afacere. Vica vinde talismane sacre personalizate și își promovează intens afacerea pe internet. Fiecare obiect este personalizat, fiind gândit în funcție de data de naștere a celui care îl comandă și de cifra lipsă din matrice, a explicat vedeta, conform descrierii de pe Facebook.

”✨ TALISMANE SACRE PERSONALIZATE ✨

Fiecare plăcuță este creată în armonie cu data ta de naștere și cu cifra minții sau cifra lipsă din matrice. Nu sunt simple obiecte – ci talismane sacre, activate cu mantre și vibrații numerologice.

🔹 Pentru fiecare cod personal, alegem plăcuța potrivită care deschide fluxul corect de energie în viața ta.

🔹 Fiecare talisman poate fi personalizat pentru ce ai nevoie acum: iubire, bani, protecție, echilibru, succes sau claritate interioară.

🔹 Designul este realizat astfel încât să poți purta plăcuța mereu aproape – în portofel, la gât, în casă sau chiar în mașină.

Aceste plăcuțe nu sunt doar obiecte decorative. Ele sunt chei de activare pentru:

💠 Potențialul tău interior

💠 Eliberarea blocajelor din subconștient

💠 Conectarea cu cifra ta de destin

🎁 Sunt darul ideal pentru tine sau pentru cei dragi – un cadou cu putere reală, care nu se uită niciodată.

Noi nu creăm simple accesorii. Creăm pentru tine obiecte sacre cu vrajă, talismane ce vor fi protectori și călăuze pe drumul vieții tale”, a scris vedeta în dreptul unui clip de prezentare.

Cum s-a reprofilat Vica Blochina

Vica Blochina s-a regăsit din plin în numerologie și a descoperit că este pasionată de acest domeniu.

„Eu sunt 50% lituaniancă și 50% rusoaică și poporul rus este foarte aproape de ezoteric, de psihologie, de numerologie și am această pasiune de foarte mulți ani”, a dezvăluit blondina.

Ea a povestit că a luat cursuri de numerologie în Rusia, dar a studiat și singură acasă. În plus, a mai făcut un curs intensiv și un curs academic în Turcia.

„Fondatorul este Pitagora, formula după care noi învățăm și acum în vremurile noastre. A spus în felul următor. Universul e cifre și în data de naștere a fiecărui om există codul vieții, cheia vieții, care ascunde tot parcursul vieții unui om, de când se naște până pleacă. Și ce acțiuni trebuie să facă, găsim la fiecare, în data de naștere a unui om”, a spus vedeta.

Ea a mărturisit că este foarte pasionată de numerologie, așa că nu i-a fost deloc greu să se reinventeze. Blondina a spus că are cifra karmică 8, motiv pentru care a trebuit să treacă prin anumite experiențe în viață.

Vica Blochina a povestit că mulți oameni cunoscuți vin la ea pentru a lucra împreună, iar printre nume le-a enumerat pe Raluca Bădulescu, Andrei Ștefănescu, dar și doctori, avocați sau alți oameni.

