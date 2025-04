Ce relație are acum Vica Blochina cu fiul ei și al lui Victor Pițurcă. Edan locuiește la tatăl lui: „Am știut exact unde am greșit”

Din relația cu Victor Pițurcă, Vica Blochina are un fiu, pe Edan, care de mai bine de doi ani locuiește la tatăl lui. După ce băiatul s-a mutat de acasă, fosta balerină a trecut printr-o perioadă dificilă, dar acum lucrurile pare că s-au rezolvat, iar relația mamă-fiu este una bună.

Ce relație are acum Vica Blochina cu fiul ei și al lui Pițurcă

De mai bine de doi ani, Edan, fiul Vicăi Blochina (49 de ani) și al lui Victor Pițurcă (68 de ani), locuiește la tatăl lui. După ce fiul ei a decis să plece de acasă, fosta balerină a căzut într-o depresie și a simțit că a eșuat ca mamă. Deși relația dintre ei a fost una tensionată în ultimii ani, vedeta a mărturisit acum, în cadrul unui interviu, că și-a dat seama unde a greșit și a făcut pași mici pentru a-l putea înțelege pe băiat.

Se pare că și numerologia a jucat un rol important în schimbarea de perspectivă. Vica Blochina susține că, de când a început să înțeleagă mai bine această disciplină, a conștientizat ce greșeli a făcut și ce poate repara în relația cu fiul ei.

„În momentul în care am început să învăț cifre, am știut exact unde am greșit, unde am călcat strâmb. Și relația mea cu copilul este mai bună decât a fost înainte, este ceva ce pur și simplu am înțeles ce sunt, el ce este. Relaționarea pentru noi este excelentă. Îl înțeleg pe el ca cifră. Eu știu acum exact ce nu îi place. Avem o relație foarte apropiată, suntem foarte buni prieteni. Unde am greșit a fost că l-am controlat prea mult.”, a declarat Vica Blochina pentru WOWbiz.

Vica Blochina și-a refăcut viața

Timp de 16 ani, Vica Blochina a fost împreună cu Victor Pițurcă. La vremea respectivă, relația lor a fost extrem de mediatizată, ținând cont de faptul că fostul fotbalist era căsătorit. De ceva timp, aceasta își ține viața personală departe de lumina reflectoarelor, dar recent a făcut public un detaliu neașteptat.

Deși nu a spus exact cine este bărbatul lângă care și-a găsit liniștea, a recunoscut că este într-o relație.

„Nu sunt singură. Nu îmi place să fiu singură, fug tot timpul de singurătate. Dar, este un subiect despre care eu nu discut, pentru că tot ce e pe social media e o minciună. Oamenii care sunt cu adevărat fericiți nu trebuie să arate lumii. Și vrei să îți spun ceva? Secretul păstrat este binecuvântat. Iubirea, fericirea și banii necesită liniște”, a dezvăluit Vica Blochina pentru sursa menționată anterior.

