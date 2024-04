Prin ce a trecut Vica Blochina după ce fiul Edan s-a mutat la tatăl lui, Victor Pițurcă. „Am eșuat ca mamă! A fost o nenorocire!”

Vica Blochina a vorbit despre cum a afectat-o mutarea fiului ei, Edan, la tatăl său, Victor Pițurcă și spuen că simte că a „eșuat ca mamă”. Invitată în emisiunea „Online Story”, prezentată de Cornelia Ionescu, fosta balerină a făcut o serie de dezvăluiri dureroase despre plecarea de acasă a băiatului.

Vica Blochina, în vârstă de 48 de ani, are un fiu adolescent, Edan (16 ani), din fosta relație cu Victor Pițurcă (67 de ani). Băiatul a decis să se mute la tatăl lui de mai bine de un an și jumătate, iar de atunci fosta concurentă de la Survivor 2023 trece printr-o adevărată dramă.

Blochina spune că a căzut în depresie după plecarea lui Edan și a trecut prin unele momente în care ajunsese să își dorească să nu mai trăiască.

„Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. În viața mea nu am crezut că există depresie. Efectiv am clacat, mi-a fost foarte greu. Am plecat o lună în Thailanda, am zis că poate se întâmplă ceva cu corpul meu, am început să mă îngraș. M-am îngrășat 15 kilograme. Nu aveam ce să fac, mă certam cu toată lumea, îmi venea să îmi fac ceva rău, mă răzbunam pe mine, mă certam pe mine.

Am trecut prin niște etape foarte urâte și foarte grele. Asta s-a întâmplat timp de un an. Au fost momente când îmi doream să nu mai trăiesc. Mă trezeam și mă întrebam când o să vină momentul să mor, pentru nu îmi doream să mai trăiesc. Nu mai aveam pentru ce” – i-a povestit Vica Blochina Corneliei în emisiune.

Vica Blochina simte că „a eșuat ca mamă”

Fosta concurentă de la Survivor 2023 a mai spus că ajunsese să creadă că a eșuat pe toate planurile și ca mamă, și ca iubită. Vica Blochina a reușit să-și găsească salvarea vorbind foarte mult cu un preot.

„Toate gândurile negative m-au copleșit. Am eșuat ca mamă, nu sunt bună nici ca iubită. Nici nu mai puteam fi într-o relație pentru că nu mai suportam pe nimeni lângă mine. Nu mai puteam să fac nimic cu viața mea, am fost plină de datorii. Tot ce am construit, eu am pierdut. Îmi este atât de greu să vorbesc, că îmi vine să plâng. La psiholog nu m-am dus, alcool nu beau, dar m-am dus foarte mult la biserică. Îl sunam zilnic pe părinte. Dumnezeu m-a ajutat să trec peste durerea asta. Cred că a fost o perioadă karmică în viața mea”– a continuat fosta balerină.

Victor Pițurcă a cunoscut-o pe Vica Blochina când avea 19 ani

Fostul fotbalist Victor Pițurcă a avut o relație extraconjugală cu Vica Blochina timp de 16 ani. Inițial, Pițurcă nu l-a recunoscut pe Edan și băiatul a fost crescut de Vica. Când fostul sportiv a întâlnit-o pe Blochina, ea avea doar 19 ani.

„Eu am ales un bărbat, pentru care oamenii m-au judecat, un om însurat, cu doi copii și nu cel mai bogat, dacă eram eu așa materialistă. Tu ce crezi că i-a spus acest om unui copil de 19 ani? Că eu m-am ales cu aceste bube pe cap și să rămân amantă următorii 16 ani de zile pentru acesta în România. Eu am fost lângă el și l-am iubit foarte mult, cu toată umilința pe care mi-a dat-o”, a declarat Vica Blochina în emisiunea lui Denise Rifai, anul trecut.

Vica Blochina și greutățile prin care a trecut pentru a deveni balerină

Vica Blochina s-a născut și a copilărit în Lituania. A făcut balet și dans clasic de la o vârstă foarte fragedă, dorindu-și cu ardoare să devină balerină. A venit în România a venit în urmă cu 30 de ani și a fost dansatoare la Melody, celebrul club de noapte la subsolul cinematografului Patria, din București.

„Eu nu am făcut balet pe poante, eu am făcut un dans clasic de la 4 ani. Aproape tot ce se întâmpla la balet pe poante, noi am făcut fără poante. Așa a fost la noi în Lituania. Eu am fost un copil foarte colorat. Adică am fost de mică, de când mama m-a dus la școala de dans. M-a lăsat să repet niște mișcări și toată lumea a început să mă aplaude.

Am fost un copil super adorat de toată lumea. Am știut că acolo o să fie locul meu și că o să dansez. Însă, parcursul a fost foarte greu. Mi-a marcat toată copilăria. Educatoarea ne jignea, râdea de familie, ne expunea în fața la toți copiii, ne bătea cu bățul și ne jignea în toate felurile posibile. Nici nu îți poți imagina”, a dezvăluit Vica Blochina.

