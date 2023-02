Câte kilograme a slăbit Vica Blochina la Survivor România: „Eu nu sunt rea la foame” / VIDEO

Vica Blochina a stat o lună în jungla dominicană, cât timp s-a aflat în competiția Survivor România. Iar la întoarcerea în țară a observat că are câteva kilograme în minus.

Fosta balerină s-a descurcat de minune pe traseele de la Survivor, însă, la un moment dat, și-a dorit să revină acasă. A fost nominalizată de colegi și a fost și eliminată.

Câte kilograme a slăbit Vica Blochina la Survivor România

După ce a revenit în România, Vica a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, de pe Pro TV, iar fanii au putut să vadă schimbările prin care a trecut fosta balerină.

În prima săptămână în Republica Dominicană, Vica Blochina s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate. Soarele arzător și temperaturile ridicate i-au afectat chipul. Tenul vedetei s-a umflat și înroșit, aceasta arătând complet diferit față de ziua în care a intrat în competiție.

La Survivor România concurenții se confruntă și cu foamea. Primesc mâncare doar dacă câștigă proba, în rest se hrănesc doar cu cocos.

„Cu mâncarea… Dacă nu câștigi mâncarea, nu ți se dă mâncare. Patru zile consecutive am stat și am mâncat doar cocos, fără orez fără nimic. Eu mâncam 2-3 bucăți de cocos și nu mai puteam. Eu nu sunt rea de foame. Eu sunt rea la altele. Aia era bine, că mai slăbesc și eu, că și aveam de unde”, a povestit Vica în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cum a reacționat fiul Vicăi la revenirea din competiție

Deși inițial nu a vrut ca mama sa să plece la Survivor, fiul Vicăi, Edan, s- arătat foarte mândru de mama lui când aceasta a revenit în țară.

„ Zero șanse am avut. Toată lumea râdea. Prietenii mei știu că sunt nebună. Când i-am spus lui Edan prima oară că vreau să plec la Survivor, el mă știe cum sunt, și mi-a spus: mami te rog frumos, nu te duci. Te rog să nu te duci. Survivor nu este pentru tine. Mi-a spus, mami te rog frumos, ai 47 de ani, unde te duci tu acolo? Te rog să nu porți costum de baie. Era supărat pe mine când am plecat, dar am respectat regulile”, a povestit Vica Blochina.

Însă, la întoarcerea de la Survivor, fosta balerină a spus că fiul ei și al lui Victor Pițurcă s-a arătat mândru de realizările mamei sale.

„M-a felicitat și mi-a spus: nu-mi vine să cred că ai putut să faci atâtea probe. Ai fost cam înceată, dar ai fost bună la final. Pentru mine ăsta a fost cel mai important lucru”, a precizat Vica Blochina.

