Cum arată Vica Blochina în costum de baie, la 50 de ani. Vedeta a atras atenția pe plajele din Mykonos

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Vica Blochina este o femeie extrem de sexy și nu se ferește să o arate. După ce a slăbit considerabil, ea s-a afișat într-un costum de baie animal print, aflată într-o vacanță în stațiunea de lux din Grecia, Mykonos. Iată cum arată blondina în costum de baie la cei 50 de ani, după ce a apelat la injecții de slăbit.

Vica Blochina, senzație pe plajele din Mykonos

Vica Blochina a plecat într-o vacanță în Mykonos, acolo unde și-a etalat noile forme într-un costum de baie sexy. Vedeta a vorbit despre injecțiile de slăbit, care au ajutat-o să ajungă la silueta pe care o afișează acum cu atât de multă mândrie.

Blondina a postat imagini dintr-un din cele mai luxoase și opulente stațiuni din Grecia. Ea s-a afișat într-un costum de baie animal print, pe plajă, iar internauții au reacționat rapid, complimentând felul în care arată Vica Blochina, la cei 50 de ani.

Ea se află într-un resort de lux din Mykonos, unde se bucură de apa limpede, soarele blând și distracția de noapte de pe insulă. În această perioadă, vedetele au ales ca destinație Mykonos pentru o vacanță. Dincolo de peisajele superbe, insula este cunoscută pentru viața de noapte activă și atmosfera exclusivistă și luxoasă.

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Vica Blochina a profitat de vacanță și și-a arătat noile forme într-un costum de baie sexy. În ultimele săptămâni, ea s-a afișat tot mai des pe internet și le-a arătat urmăritorilor cât de mult a slăbit și cât de bine se simte în pielea ei.

A apelat la injecții de slăbit

Vica Blochina nu s-a ferit să mărturisească faptul că a apelat la injecții de slăbit Mounjaro. Ea a făcut în trecut și o operație la stomac, însă injecțiile i s-au părut cele mai eficiente.

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„Eu fac în continuare, fac de patru, cinci luni. Cu operația am slăbit ceva, dar pe acestea le fac, da. Eu cred că asta este găselnița secolului. Am prietene și din televiziune care bagă în ele (n.r. – injecții de slăbit) și vând dietele. De ce minți? De ce să nu recunoști? Dacă mie îmi face bine lucrul acesta, eu le fac, da. Este singurul remediu care pe mine m-a slăbit”, a declarat Vica Blochina, la Un Podcast.

Mai multe vedete au apelat la Mounjaro pentru a slăbi, printre care și Andreea Popescu, care a recunoscut că a reușit să dea jos multe kilograme cu ajutorul acestui medicament. Ea a explicat că a fost sub supraveghere medicală și a explicat că a făcut și sport în tot acest timp.

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