Ce nu s-a văzut la TV în finala „Survivor”! „Au fost și situații în care…” Gigi Nicolae rupe tăcerea despre tensiunile ascunse din tabără

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Marea finală „Survivor”, care i-a adus față în față pe Gabi Tamaș și Lucian Popa, a fost una încărcată de o presiune uriașă, iar ecourile din culise continuă să facă valuri. Recent, Gigi Nicolae a decis să dea cărțile pe față și să vorbească fără ocolișuri despre realitatea din spatele camerelor de filmat.

Acesta a dezvăluit cum dorința disperată de a prinde un loc în ultimul act a scos la suprafață strategii greșite, fustrări majore și orgolii rănite în rândul concurenților eliminați pe ultima sută de metri.

Adevărul despre marea finală și ajutorul primit de la Gabi Tamaș

Deși atmosfera generală a fost una extrem de tensionată, Gigi Nicolae este de părere că deznodământul competiției a fost unul corect, iar trofeul a ajuns în mâinile cui trebuia. Fostul concurent a recunoscut public că a fost un susținător înfocat al lui Gabi Tamaș, cel care i-a fost și un sprijin moral puternic în momentele de cumpănă de pe insulă.

„Tensionată, ca să spun așa. Au fost mulți care și-au dorit să fie acolo, în finală, și probabil frustrările au reușit să creeze diferite tensiuni. Dar, una peste alta, a fost o finală meritată, iar premiul a ajuns la cine trebuia să ajungă. Eram fan Gabi Tamaș încă dinainte să intru în concurs. L-am găsit un băiat motivat și așa a rămăs până la finalul competiției.

De multe ori îmi dădea și mie puterea să merg mai departe, pentru că uneori mă descurajam și îmi venea să renunț. El însă nu a făcut-o, pentru că, fiind sportiv de mic, a învățat mult mai bine decât mine să își gestioneze emoțiile. În plus, este un tip foarte altruist. I-a ajutat pe toți”, a declarat Gigi Nicolae, pentru cancan.ro.

Cine a „strâmbat din nas” după eliminare

Printre cei mai nemulțumiți de deznodământul show-ului s-a numărat Alberto, concurentul eliminat chiar înainte de marea finală în urma unui duel direct cu Lucian Popa. Gigi Nicolae a explicat clar că, în ciuda abilităților sportive, eșecul lui Alberto a fost cauzat de o gestionare greșită a strategiei de grup, o problemă cu care s-ar fi confruntat și un alt concurent, Beleuț.

Citeşte şi: Bibi de la Survivor, dezvăluiri despre „blaturile” din competiție. Cum a fost favorizat finalistul prin dueluri „aranjate”

Citeşte şi: Scandal după gesturile obscene pe care Lucian Popa le-a făcut la adresa Patriciei Vizitiu la Survivor. Fosta concurentă a reacționat dur

Citeşte şi: Ce spune Elena Udrea despre Adrian Alexandrov, după ce acesta a fost tată singur mulți ani: „Alta e să vezi ce tată minunat a fost în lipsa mea”

„În primul rând, Alberto, pentru că și-ar fi dorit foarte mult să fie și el în finală. El consideră că i s-a făcut o nedreptate și că a ieșit mai devreme din concurs. Doar că la Survivor nu contează doar partea sportivă, ci și cea socială.

Dacă nu știi să te integrezi social, ajungi la duel și poți pleca acasă. Cam așa a fost. A fost chiar cu Lucian, finalistul. Erau mulți care voiau în finală. Și Beleuț spunea mereu că își dorește să ajungă acolo, doar că pentru el era mai greu”, a subliniat fostul concurent.

Sinceritatea brutală care i-a destabilizat psihic pe rivali

Gigi Nicolae a vorbit deschis și despre reproșurile care i s-au adus în tabără din cauza stilului său direct. Acesta a taxat dur atitudinea unor colegi pe care i-a considerat individualiști și a recunoscut că felul său asumat de a spune lucrurilor pe nume a creat adevărate blocaje psihologice în rândul celor din jur.

„Mă deranja uneori felul lor de a fi și am mers înainte. Felul lor mai individualist, faptul că se autoexcludeau și apoi ni se reproșa nouă că îi excludem. Da, că sunt prea răutăcios. Dar vezi tu, pe unii îi deranjează adevărul spus în față.

Au fost și multe momente în care i-am motivat și le-am dat curaj. Au fost și situații în care i-am destabilizat psihic, dar nu neapărat intenționat. Repet, faptul că sunt foarte sincer i-a deranjat pe unii”, a concluzionat Gigi Nicolae pentru sursa citată.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News