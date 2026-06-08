Gabriel Tamaș a câștigat finala Survivor România 2026 și marele premiu de 100.000 de euro

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Survivor România 2026 și-a desemnat câștigătorul: Gabriel Tamaș. Fostul fotbalist a triumfat în finala din Republica Dominicană, unde publicul i-a acordat votul, dar și marele premiu de 100.000 de euro.

Gabriel Tamaș, marele câștigător Survivor România 2026

După 22 de săptămâni de competiție intensă în Republica Dominicană, Gabriel Tamaș a cucerit trofeul și premiul de 100.000 de euro, prin votul publicului.

În ultimul act al competiției, Gabi Tamaș s-a duelat cu Lucian Popa, după ce au trecut prin probele epuizante ale semifinale. Însă, în finală, nu forța sau strategia au contat cel mai mult, ci sprijinul publicului.

„Mă simt împlinit că am dus la bun sfârșit un parcurs dificil”, a declarat fostul fotbalist, vizibil emoționat, imediat după anunțarea rezultatului.

De cealaltă parte, Lucian Popa a mărturisit că este mulțumit de evoluția sa și de experiența transformatoare trăită în cadrul show-ului.

Cei patru semifinaliști care au ajuns în marea finală au fost Gabriel Tamaș, Lucian Popa, Patricia Vizitiu și Ramona Micu, doi foști Faimoși și doi foști Războinici. Aceștia au trecut printr-o serie de provocări fizice și mentale, luptând pentru un loc în finală. În cele din urmă, doar Tamaș și Popa au ajuns la momentul decisiv, lăsându-și soarta în mâinile telespectatorilor.

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De la terenul de fotbal la jungla dominicană

Participarea lui Gabriel Tamaș la Survivor România 2026 a fost o surpriză pentru mulți, dar a reușit să-și demonstreze forța și capacitatea de adaptare, calități esențiale atât pe teren, cât și în junglă.

„A fost o experiență care m-a schimbat”, a spus el, adăugând că fiecare zi în competiție a fost o lecție valoroasă.

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Ediția din 2026 a Survivor România a debutat cu 31 de concurenți, dar doar cei mai puternici și determinați au reușit să ajungă în finală. După săptămâni de lupte, alianțe și provocări, Gabi Tamaș a ieșit triumfător, câștigând nu doar premiul cel mare, ci și admirația publicului.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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