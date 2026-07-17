Patricia Vizitiu rupe tăcerea despre momentele tensionate cu Gabi Tamaș de la Survivor. „Fiecare reacționează diferit!” Ce spune despre soția fostului fotbalist

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Patricia Vizitiu a făcut o serie de dezvăluiri inedite despre experiența dură din Republica Dominicană, sacrificiile din sportul de performanță și, mai ales, despre ce s-a întâmplat în culisele show-lui în privința relației sale cu Gabi Tamaș.

După ce a cucerit publicul în postura de finalistă la Survivor România, fosta componentă a Naționalei de handbal a vorbit despre cum s-a înșeles cu fostul fotbalist, explicând cum s-a transformat legătura lor după patru luni de izolare, foame și presiune psihologică.

Testul suprem din junglă și adevărata față a concurenților

Viața în Republica Dominicană a reprezentat o scoatere brutală din zona de confort pentru toate vedetele implicate, însă pentru o sportivă de performanță, adaptarea a adus la suprafață valori fundamentale. Patricia a explicat că lipsa totală a intimității și traiul comun în cele mai crunte condiții au fost factorii care au unit-o iremediabil de fostul internațional român.

„În Survivor, când trăiești alături de cineva 24 de ore din 24, în condiții dificile, fără confort și fără posibilitatea de a te ascunde în spatele aparențelor, ajungi să vezi omul exact așa cum este. Cred că tocmai această experiență ne-a apropiat și ne-a ajutat să construim o relație bazată pe respect, încredere și susținere reciprocă. Am trecut împreună prin momente frumoase, dar și prin situații complicate, iar astfel de experiențe creează legături autentice”, a mărturisit Patricia Vizitiu, într-un intertiu pentru viva.ro.

Tensiunile de la finalul celor patru luni și gestionarea crizelor

Deși pe parcursul competiției fanii au remarcat o alianță puternică și o camaraderie evidentă între cei doi sportivi, ultimele săptămâni în Republica Dominicană au adus la suprafață și primele neînțelegeri majore. Patricia nu a ascuns faptul că au existat momente de cumpănă și certuri în tabără, însă le consideră o reacție biologică normală în fața epuizării fizice și psihice.

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„Este adevărat că, spre finalul competiției, au existat și momente de tensiune între noi, însă cred că este absolut firesc. După atâtea luni petrecute în condiții extreme, cu oboseală acumulată, foame, presiune și emoții intense, fiecare reacționează diferit și apar, inevitabil, și neînțelegeri.

Pentru mine, ceea ce contează este că am reușit să privim lucrurile cu maturitate și să înțelegem contextul în care s-au produs anumite reacții. Survivor a fost o experiență care ne-a testat pe toți, iar relațiile construite acolo au trecut prin multe provocări”, a explicat fosta handbalistă.

Întoarcerea acasă și întâlnirea cu soția lui Gabi Tamaș

Dincolo de strategiile din competiție și de momentele tensionate de pe insulă, viața reală a așezat lucrurile într-o manieră complet diferită. Odată reveniți în România, Patricia Vizitiu și Gabi Tamaș au îngropat securea războiului și au lăsat orgoliile în junglă, transformând amiciția din show într-o relație de respect ce s-a extins și la nivel personal.

„După întoarcerea acasă, lucrurile s-au așezat firesc. Am lăsat în urmă tensiunile din competiție și am păstrat ceea ce a fost cu adevărat important: respectul, aprecierea reciprocă și amintirile unei experiențe pe care puțini oameni au ocazia să o trăiască. Astăzi privim toutul cu mai multă detașare și cu recunoștință pentru lecțiile pe care ni le-a oferit această aventură”, a declarat finalista Survivor.

Mai mult, Patricia a dezvăluit că a avut ocazia să o cunoască pe Ioana, soția lui Gabi Tamaș, dar și pe fiica acestuia, Selena, demontând orice zvon legat de o posibilă gelozie sau neînțelegere în cadrul familiei fostului fotbalist: „Am avut ocazia să îi cunosc și familia, iar acest lucru nu a făcut decât să îmi confirme ceea ce am descoperit despre el în competiție. Are alături oameni minunați, iar Ioana și Selena sunt exact așa cum te-ai aștepta: calde, autentice și foarte unite ca familie”.

Foto – Facebook

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