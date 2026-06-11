Bibi de la Survivor, dezvăluiri despre „blaturile” din competiție. Cum a fost favorizat finalistul prin dueluri „aranjate”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bianca Stoica, cunoscută drept Bibi, de la Survivor, acuză că finalistul competiției a fost favorizat prin dueluri aranjate cu concurenți care se lăsau bătuți. Ea a făcut dezvăluiri despre „blaturile” din Republica Dominicană. Iată ce a spus fosta concurentă.

Bibi, dezvăluiri incendiare despre „blaturile” de la Survivor

Survivor 2026 s-a încheiat cu o surpriză de proporții. Gabi Tamaș a plecat acasă cu marele premiu și cu trofeul competiției, după ce a fost votat masiv de public.

El s-a luptat în finală cu Lucian Popa, cel despre care publicul a spus că a fost lăsat singur de către Războinici, luându-i apărarea.

La rândul ei, Bibi a ținut să dezvăluie că Lucian Popa ar fi trecut degeaba prin competiție și era trimis la dueluri doar pentru că ceilalți concurenți voiau să plece acasă, la familiile lor. Bianca spune că Lucian Popa era lăsat să câștige intenționat.

Citește și: Cine este Bianca Stoica de la Survivor România 2026. Vine în junglă cu o pregătire fizică solidă și este mezina sezonului

Mai mult, spune fosta concurentă, jumătate dintre duelurile lui Lucian Popa au fost aranjate.

„Cele șase dueluri pe care Lucian Popa le-a avut, dintre care trei dintre ele au fost aranjate. Așa țin eu minte! Sau corectați-mă voi, dacă nu este așa. Eu am fost acolo și știu. Niky Salman voia să plece acasă, am pierdut imunitatea ca ea să plece acasă.

Duelul cu Adi Petre, unde săracul Adi se chinuia să ia bătaie de la Lucian Popa, pentru că Lucian nu era capabil să-l bată pe Adi, în condițiile în care el se lăsa, pentru că își dorea să plece acasă. Duelul cu Cav, care era o persoană slabă pe finalizare, duelul cu Alberto Hangan, unde tot la fel, era o persoană slabă pe finalizare, duelul cu Andrei Beleuț, la fel, tot persoană slabă pe finalizare… Singurul lui duel pe bune și real a fost cu Aris Eram.

Citește și: Aris Eram, eliminat de la Survivor România. Ce i-a șoptit Biancăi Stoica, înainte de a părăsi emisiunea

A avut și el un singur duel, restul au fost aranjate. Adică puteam să fiu eu în locul lui Lucian Popa și să mă bag la acele dueluri, pentru că știam că acele persoane vor să plece acasă. Așa că nu mă mai luați cu faptul că Lucian Popa a fost singur, că i-am dat în cap, că l-am trimis la atâtea dueluri și așa mai departe… L-am trimis pentru că oricum se întorcea înapoi, pentru că persoanele respective își doreau să plece acasă”, a spus Bibi.

Ce acuzații aduce fosta concurentă

Bianca Stoica a vorbit despre scenariile pe care fanii le-au discutat în timpul difuzării emisiunii și a spus că atunci când Lucian Popa s-a duelat cu Adi Petre, totul a fost regizat.

„Totul regizat” „Telenovelistic! S-a văzut de la o poștă scenariul”, „Simulacru! Sincer m-am săturat de urmărit dueluri de eliminare cu titlul: Vreau acasă! Rușinos”, „E marketing, e totul regizat, e pus în scenariu ca peste tot în televiziuni. E telenovelă”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Ea a continuat spunând că Lucian se ruga de ceilalți concurenți să îl voteze, astfel încât să se poată victimiza pe rețelele sociale.

„Să vă mai zic și că se ruga de noi să-l băgăm la vot, ca să-i scoată pe cei buni, ca să dea bine pe TikTok și la lume? Am uitat să vă precizez și aspectul ăsta, care este cam cel mai important aspect. Că ne zicea, când îl băgam la vot, când votam, să nu zicem ceva de rău. Să zicem că e invidualist, că nu se integrează… ca să dea bine la lume și pe TikTok.

Urmărește-ne pe Google News