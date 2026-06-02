Maria Dumitru de la Survivor, replică acidă pentru fosta ei colegă, Iulia Istrate: „Continuă să vorbești, eu continui să exist!”

Maria Dumitru, de la Survivor, și-a încheiat parcursul în competiție, după 17 săptămâni pline în Republica Dominicană. Fosta concurentă a lansat un atac dur la adresa foștilor colegi, iar Iulia Istrate s-a numărat printre ei. Iată cum a pus-o la zid fosta concurentă Survivor pe colega ei.
Maria Dumitru, replică acidă către fosta ei colegă, Iulia Istrate
Maria Dumitru a revenit în România, după eliminarea de la Survivor. Ea a vorbit despre tot ce s-a întâmplat înainte de duel și chiar și-a acuzat foștii colegi, printre care Gabi Tamaș și Iulia Istrate.
Iulia a comentat la adresa Mariei pe rețelele sociale, așa că fosta concurentă a decis să o taxeze.
Eliminarea Mariei Dumitru a venit după un duel intens împotriva Biancăi Stoica și a Ramonei Micu. Lupta nu a fost deloc ușoară, iar antrenoarea de judo în vârstă de 24 de ani a fost dezamăgită de ce s-a întâmplat.
Ai stat și tu câteva zile la Survivor și ai început să spui că îți este dor de familie, că vrei acasă și că nu mai poți (…) Îți permiți să dai mesaje în privat familiei mele. Pentru ce? (…) Dacă tot ești atât de convinsă despre ce spui despre mine, de ce mi-ai dat block, de ce ai dat block peste tot și ai șters comentariile? De ce nu ești o persoană asumată?”, a transmis Maria Dumitru, pe TikTok, cu direcție spre Iulia Istrate.
I-a mulțumit fostei colege pentru „promovare”
Iulia Istrate a rezistat la Survivor 2026 două săptămâni. Fosta concurentă în vârstă de 32 de ani a intrat în competiție gata să își testeze capacitatea de a se adapta la condiții dificile. Ea este de meserie bucătar și a decis să vadă cât de mult poate rezista în jungla din Republica Dominicană.
Încă din primele săptămâni ale concursului, Maria Dumitru și Iulia Istrate au avut animozități, când între cele două tabere au început reproșuri și certuri.
Iulia declarase la acel moment că se simte subestimată de colegii ei, iar Maria Dumitru a declarat recent că și-a dat seama că totul a fost doar o strategie de imagine, pentru ca Iulia să câștige simpatia publicului.