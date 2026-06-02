Maria Dumitru de la Survivor, replică acidă pentru fosta ei colegă, Iulia Istrate: „Continuă să vorbești, eu continui să exist!”

Maria Dumitru, de la Survivor, și-a încheiat parcursul în competiție, după 17 săptămâni pline în Republica Dominicană. Fosta concurentă a lansat un atac dur la adresa foștilor colegi, iar Iulia Istrate s-a numărat printre ei. Iată cum a pus-o la zid fosta concurentă Survivor pe colega ei.

Maria Dumitru, replică acidă către fosta ei colegă, Iulia Istrate

Maria Dumitru a revenit în România, după eliminarea de la Survivor. Ea a vorbit despre tot ce s-a întâmplat înainte de duel și chiar și-a acuzat foștii colegi, printre care Gabi Tamaș și Iulia Istrate.

Iulia a comentat la adresa Mariei pe rețelele sociale, așa că fosta concurentă a decis să o taxeze.

Eliminarea Mariei Dumitru a venit după un duel intens împotriva Biancăi Stoica și a Ramonei Micu. Lupta nu a fost deloc ușoară, iar antrenoarea de judo în vârstă de 24 de ani a fost dezamăgită de ce s-a întâmplat.

Tânăra a fost copleșită de emoții pe parcursul traseului și nu s-a putut coordona. Când a ajuns la acasă, ea a lăsat toate frustrările afară și a vorbit despre tot ce a deranjat-o în junglă.

Ea nu a dat nume, însă cei care au urmărit-o știu că este vorba despre Iulia Istrate, pentru că ea a mai comentat și parcursul altor concurenți de la Survivor pe contul ei de TikTok.

„Văd că în ultima perioadă sunt subiect principal pentru cineva care a stat în competiție câteva zile și care acum își petrece timpul comentând despre cei care au rezistat mult mai mult (…)

Ai stat și tu câteva zile la Survivor și ai început să spui că îți este dor de familie, că vrei acasă și că nu mai poți (…) Îți permiți să dai mesaje în privat familiei mele. Pentru ce? (…) Dacă tot ești atât de convinsă despre ce spui despre mine, de ce mi-ai dat block, de ce ai dat block peste tot și ai șters comentariile? De ce nu ești o persoană asumată?”, a transmis Maria Dumitru, pe TikTok, cu direcție spre Iulia Istrate.

I-a mulțumit fostei colege pentru „promovare”

Iulia Istrate a rezistat la Survivor 2026 două săptămâni. Fosta concurentă în vârstă de 32 de ani a intrat în competiție gata să își testeze capacitatea de a se adapta la condiții dificile. Ea este de meserie bucătar și a decis să vadă cât de mult poate rezista în jungla din Republica Dominicană.

Încă din primele săptămâni ale concursului, Maria Dumitru și Iulia Istrate au avut animozități, când între cele două tabere au început reproșuri și certuri.

Iulia declarase la acel moment că se simte subestimată de colegii ei, iar Maria Dumitru a declarat recent că și-a dat seama că totul a fost doar o strategie de imagine, pentru ca Iulia să câștige simpatia publicului.

„Îți mulțumesc pentru promovare. Tu continuă să vorbești, eu continui să exist și fără să te menționez pe tine, dar oricum, ți-am dat prea multă importanță făcând clipul ăsta.

Poate mă deblochezi și pe mine și pe Gigi și pe restul persoanelor și pe restul persoanelor pe care le-ai blocat doar pentru simplul fapt că ți-au lăsat un comentariu’, a mai spus Maria Dumitru.

