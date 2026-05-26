Decizia luată de Gabriel Tamaș după „Survivor România”: „Am venit aici să încerc”

Gabriel Tamaș (42 ani) a luat o decizie importantă pentru cariera lui, la scurt timp după ce a revenit din Republica Dominicană, unde a filmat timp de mai multe luni pentru „Survivor România”. Acesta revine în fotbal, după o lungă pauză.

Decizia luată de Gabriel Tamaș după „Survivor România”

Gabriel Tamaș, cunoscut pentru cariera sa impresionantă în fotbal și mai recent ca participant la Survivor România 2026, a revenit în țară cu vești mari. Fostul internațional român a lăsat în urmă televiziunea și a semnat un nou contract care îl readuce în lumea sportului rege: a devenit noul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș.

Deși „Survivor România” 2026 încă rulează pe micile ecrane, filmările din Republica Dominicană s-au încheiat, iar Tamaș este deja acasă. Întors în România, el nu a pierdut timpul și a făcut pasul către o nouă provocare profesională. Clubul sportiv ASA Târgu Mureș a anunțat oficial numirea sa: „Gabriel Tamaș este noul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș! Îi urăm bun venit la clubul nostru și mult succes în activitate”.

Aceasta nu este prima experiență managerială a fostului fotbalist. Înainte de aventura din Dominicană, Gabriel Tamaș a ocupat postul de director sportiv la Concordia Chiajna.

Însă, după cum declară chiar el, fotbalul rămâne marea sa pasiune: „Îmi face o enormă plăcere să revin în fotbal. Îmi era dor! Am văzut ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat anul trecut, și am fost plăcut surprins. Iar pe această cale îi felicit pe cei care sunt la club”.

Schimbările pe care vrea să le aducă fostul internațional

Cu o carieră de succes în spate, Gabriel Tamaș promite să aducă o schimbare la clubul din Târgu Mureș.

„Am venit aici să încerc, cu experiența mea fotbalistică, să ajut pe cât posibil acest club, să fie un club mult mai stabil și mult mai prosper. Îmi propun să oferim staffului și jucătorilor printre cele mai bune condiții. Am văzut și o academie care prosperă, iar mie îmi place să ne axăm și pe copii”, a declarat el, citat de Libertatea.

Această revenire marchează un nou început, atât pentru Gabriel Tamaș, cât și pentru ASA Târgu Mureș, care își propune să revină în prim-planul fotbalului românesc.

De altfel, Daniel Stanciu, oficial la FC Argeș, a vorbit despre această mutare la Digi Sport: „Tamaș a semnat! Cu Laszlo Sepsi director sportiv. Au făcut echipă bună acolo și oamenii sunt puși pe fapte mari. Are imagine bună acum Tamaș. Și mai bună, adică. E nevoie de sprijin acolo. Așteaptă și un ajutor din partea Primăriei din Târgu Mureș și vor face totul pentru promovare”.

Gabriel Tamaș este pregătit să demonstreze prin fapte, nu doar prin cuvinte, că experiența sa poate transforma un club cu potențial într-un exemplu de succes.

„Nu are rost să vorbesc prea mult, mie îmi place mai mult să arăt”, a subliniat el.

