Gabi Tamaș, ieșire agresivă la Survivor România 2026. A aruncat un scaun și a înjurat: „Am avut o cădere nervoasă”

Gabi Tamaș a provocat un scandal uriaș la Survivor România 2026, în episodul difuzat pe 24 mai. Concurentul a aruncat un scaun și a avut o cădere nervoasă, amplificând tensiunile din tabără.

Gabi Tamaș, ieșire agresivă la Survivor România 2026

Gabi Tamaș se află în centrul atenției după ce a pierdut controlul la Survivor România 2026. Concurentul a fost surprins aruncând un scaun și înjurând. Bianca Giurcanu a fost vizibil afectată de comportamentul lui agresiv.

Conflictul s-a declanșat în tabără. Imaginile au transmis o atmosferă încărcată, iar echipa de producție a preferat să observe de la distanță, fără să intervină direct. Potrivit Gândul, tensiunile dintre Gabi Tamaș și Bianca Giurcanu au adâncit prăpastia deja existentă în grupul lor.

Antena 1 ar fi exclus unele secvențe pentru a respecta cerințele CNA

În urma difuzării, pagina „Viperele Vesele” a lansat acuzații conform cărora anumite momente cheie de la reward-ul Coco Bongo nu au fost incluse în emisiune. Acestea, susțin autorii postării, ar fi oferit o perspectivă mai completă asupra comportamentului lui Tamaș în acea noapte. Printre momentele nevăzute s-ar fi numărat refuzul concurentului de a părăsi clubul alături de echipa de producție, în ciuda insistențelor Biancăi Giurcanu.

Sursa mai menționează că decizia de a exclude secvențele ar fi fost luată pentru a respecta reglementările Consiliului Național al Audiovizualului, dar și pentru a proteja imaginea lui Gabi Tamaș. Într-o stare accentuată de ebrietate, acesta ar fi escaladat tensiunile, ceea ce a condus la o situație extrem de tensionată.

Gabi Tamaș: „Am avut o cădere nervoasă”

Tamaș a reacționat public la controversă, declarând: „Da, într-adevăr. Am avut o cădere nervoasă”. Această recunoaștere a fost privită de unii ca un pas spre asumare, în timp ce alții au rămas critici față de comportamentul său.

„Știu că sunt un om mai coleric. Când mă apăsa ceva, mă cert sau mă descarc apropiaților care sunt în jur. La momentul acela, a fost Bianca, a fost Patricia. Îmi reproșez că nu trebuia să fac chestia asta. Acum ce pot să fac? Să dau timpul înapoi nu se poate. Într-adevăr, regret, îmi pare rău, merg mai departe. Nu am ce să fac mai mult decât atât”, a mai declarat Tamaș.

Ce a spus Bianca Giurcanu

Incidentul ridică întrebări despre gestionarea emoțiilor și presiunea intensă resimțită de concurenți în cadrul competiției.

Bianca Giurcanu l-a iertat pe Gabi Tamaș pentru reacția sa violentă. „Eu sunt omul care țin minte lucrurile bune pe care un om le face pentru tine și Gabi a făcut foarte multe lunile astea. Știu că reacția lui Gabi a fost una la nervi și știu că nu se va mai repeta și chiar mi-am dat seama ce fel de om este el cu adevărat. Cel puțin, aici pe insulă, el m-a ajutat foarte mult, cu foarte multe sfaturi. (…) Atunci m-a afectat (ieșirea nervoasă a lui Gabi Tamaș – n.red.). Așa sunt eu. O fire mai emotivă, dar cu siguranță am trecut peste fix a doua zi dimineață”, a declarat Bianca Giurcanu, la Survivor.

