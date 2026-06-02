Polițist, ucis de propriul fiu la Piatra Neamț. Bărbatul a fost înjunghiat de mai multe ori, în plină stradă

Un polițist de 50 de ani din Piatra-Neamț a fost ucis cu brutalitate pe 1 iunie, în plină stradă, de propriul său fiu, în urma unui conflict spontan. Tragedia a avut loc pe bulevardul Mihail Eminescu, când tânărul și-a înjunghiat tatăl de mai multe ori.

Incidentul șocant, care a avut loc pe bulevardul Mihail Eminescu, a fost semnalat autorităților în jurul orei 20:59, conform informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Tragedia a avut loc în urma unui conflict spontan. Polițistul, angajat al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, a fost atacat cu un cuțit de către fiul său, un tânăr în vârstă de 22 de ani.

„Pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamț, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamț, a fost înjunghiat cu un cuțit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Bărbatul nu a mai putut fi salvat

Echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Neamț au intervenit prompt la fața locului, însă, din nefericire, viața bărbatului nu a putut fi salvată. Medicii au confirmat decesul la scurt timp după sosirea lor, potrivit știri-neamț.ro.

Tânărul agresor a fost reținut de autorități imediat după incident și se află în custodia acestora. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, care investighează circumstanțele exacte ale acestei tragedii care a șocat întreaga comunitate locală.

În zilele următoare, se vor lua măsurile legale necesare împotriva acestuia.

