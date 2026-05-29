Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un lot de salată de icre vândut în magazinele Profi din nouă județe a fost retras din cauza contaminării cu bacteria Listeria monocytogenes. ANSVSA avertizează consumatorii să returneze produsul și să evite consumul.

Salată de icre contaminată retrasă din Profi în nouă județe

Atenție! Un lot de salată de icre cu hering și ceapă, produs de Negro 2000 SRL, a fost retras din magazinele Profi din nouă județe, din cauza contaminării cu Listeria monocytogenes, potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), citată de Libertatea.

Produs periculos, retras din nouă județe

Salata de icre „Gustări pescărești – Salată de icre cu hering și ceapă” (70 g, lot 1363PB, exp. 25 iunie 2026) a fost distribuită în județele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Dâmbovița, Buzău, Argeș, Ialomița și Brăila. Producătorul Negro 2000 SRL a inițiat rechemarea voluntară pentru a proteja sănătatea publică, conform ANSVSA.

„Persoanele care au cumpărat acest produs sunt sfătuite să nu îl consume. Acesta poate fi returnat în magazinele Profi, iar contravaloarea va fi restituită integral, fără alte formalități”, a transmis ANSVSA.

Citește și: Ucraina, prima reacție după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Galați, provocând victime

Ce trebuie să știți despre Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes este o bacterie periculoasă, transmisă prin alimente contaminate precum brânzeturi moi sau pește crud. Spre deosebire de alte bacterii, aceasta supraviețuiește și se multiplică la temperaturi scăzute, inclusiv în frigider. ANSVSA subliniază că boala nu se transmite între persoane, dar poate provoca listerioza – o infecție alimentară gravă, deși rară.

Pentru a preveni riscurile, alimentele trebuie gătite la temperaturi de peste 70°C, unde bacteria este distrusă eficient.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News