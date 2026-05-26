Ludovic Orban critică presupusa propunere a lui Nicușor Dan ca premier: „Ar fi o petardă politică”

Ludovic Orban critică propunerile lui Nicușor Dan pentru funcția de premier, numindu-le „cacealma politică”. Eugen Tomac, o opțiune vehiculată, nu ar avea susținerea parlamentară necesară, spune fostul premier.

Ludovic Orban critică presupusa propunere a lui Nicușor Dan ca premier

Ludovic Orban a criticat dur posibilitatea ca Eugen Tomac să fie desemnat premier de către Nicușor Dan, subliniind că acest scenariu ar reprezenta un „eșec personal” al președintelui, potrivit Digi24. Fostul premier a adus în discuție importanța respectării echilibrului de putere din Parlament, subliniind că desemnarea unui prim-ministru trebuie să reflecte voința politică exprimată de partidele parlamentare.

„Președintele nu poate să pună orice premier își dorește. Regula este că trebuie să țină cont, ca urmare a consultărilor partidelor parlamentare, de ceea ce se întâmplă în Parlament. Partidele care sunt în Parlamentul României reprezintă voința națiunii”, a declarat Orban pentru Digi24.

Fostul lider PNL a fost de părere că, în contextul actualei crize politice, opțiunea logică ar fi ca președintele să desemneze un candidat propus de PSD. „PSD a mobilizat un număr de parlamentari peste jumătate plus unu din Parlament și a reușit să treacă moțiunea de cenzură pe care a depus-o împreună cu AUR. PSD a provocat criza. PSD are principala responsabilitate de a oferi soluția pentru rezolvarea crizei politice”, a explicat Ludovic Orban.

Întrebat despre posibila nominalizare a lui Eugen Tomac, liderul PMP, Orban s-a arătat sceptic. „Eugen Tomac nu este tehnocrat. Este președintele unui partid care nu este prezent în Parlamentul României. Nu cred că are argumentele pentru a putea să ofere o majoritate parlamentară”, a spus fostul premier, adăugând că o asemenea propunere ar fi o „petardă politică” și „o soluție neserioasă”.

„Ar fi o umilință supremă pentru PSD să susțină un candidat la funcția de premier ca Eugen Tomac”

Orban a continuat să critice ideea, amintind de angajamentul președintelui de a desemna un candidat doar atunci când există certitudinea formării unei majorități parlamentare.

„A desemna un consilier prezidențial, a-i da mandatul de prim-ministru incumbă și asumarea unei răspunderi personale a președintelui… Dacă cel desemnat de președinte dintre consilierii personali nu are capacitatea să obțină învestitura, este un eșec personal al președintelui”, a punctat acesta.

În ceea ce privește o eventuală susținere a lui Tomac de către PSD, Orban a calificat-o drept improbabilă și chiar umilitoare pentru partid. „Ar fi o umilință supremă pentru PSD să susțină un candidat la funcția de premier ca Eugen Tomac, care este produsul politic al lui Traian Băsescu. Și, ca să zic așa, omul de bază al lui Traian Băsescu în reprezentarea politică. Ar fi interesant, dar încă o dată, eu cred că președintele trebuie să vină cu o soluție serioasă. Altfel, nu e președinte jucător, e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu astfel de soluții. Asta ar fi o petardă politică, o propunere neserioasă care în niciun caz nu ar veni în întâmpinarea intențiilor declarate de a putea învesti un guvern care să asigure”, a afirmat Orban.

Cu toate acestea, fostul premier avertizează că o astfel de desemnare ar fi un experiment politic periculos. „Spuneți-mi când în istoria desemnării de candidați la funcția de prim-ministru, un președinte a scos din joben un candidat care să nu aibă nicio legătură cu niciunul dintre partidele parlamentare, fără să aibă un acord explicit,” a concluzionat Ludovic Orban.

Foto: Hepta.ro

