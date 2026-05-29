Masterclass Albini Prassa la „Valori care rezistă timpului”: povestea ceasurilor create pentru România, spusă chiar în inima BNR

Albini Prassa te invită la masterclass-ul „Ceasuri pentru România: trecut și prezent” care va explora relația specială dintre România și orologeria elvețiană, în cadrul evenimentului „Valori care rezistă timpului“, între 4 și 6 iunie, la Banca Națională a României.

Descoperă legătura dintre România și Elveția prin povestea ceasurilor care au marcat istoria, în cadrul evenimentului „Valori care rezistă timpului”, organizat între 4 și 6 iunie, la Banca Națională a României. Află cum eleganța și precizia au unit două culturi, într-o călătorie fascinantă prin timp.

De la Bucureștiul cosmopolit de dinaintea Primului Război Mondial, unde ceasurile simbolizau statutul social, până la modelele contemporane inspirate de tradițiile și valorile românești, masterclass-ul „Ceasuri pentru România: trecut și prezent” te va purta într-un univers unic. Evenimentul va fi susținut de Ion Schiau, fondatorul ALBINI PRASSA, și va explora relația specială dintre România și orologeria elvețiană, începând cu finalul secolului al XIX-lea până în prezent. Înscrie-te aici!

Eleganța Bucureștiului de altădată

În cadrul evenimentului, vei avea ocazia să descoperi cum, cu peste 100 de ani în urmă, ceasurile erau embleme ale rafinamentului în rândul elitei bucureștene. Vei afla despre marii comercianți ai vremurilor, modelele preferate de români și colecțiile unicat create pentru piața locală. Cu ajutorul istoricilor și colecționarilor, povestea prinde viață prin documente rare, reclame din epocă și piese care nu au fost expuse vreodată publicului larg.

Acces exclusiv la colecții private

Un moment de neratat este oportunitatea rară de a admira ceasuri de colecție private, multe dintre ele complet necunoscute publicului. Printre ele se numără piese create în mod special pentru România acum mai bine de un secol. Aceste bijuterii ale orologeriei nu sunt doar simboluri de lux, ci poartă în ele povești despre relațiile comerciale, identitatea culturală și istoria comună dintre cele două țări.

România, inspirație pentru ceasuri contemporane

„Relația specială dintre România și orologeria elvețiană continuă și astăzi”, explică organizatorii. În cadrul masterclass-ului, vei descoperi cum mari manufacturi elvețiene colaborează cu artizani și distribuitori români pentru a crea colecții dedicate țării noastre. De la sport și artă, la momente istorice marcante, precum Compania Franco-Română de Navigație Aeriană – prima companie aeriană transcontinentală din lume – România rămâne o sursă de inspirație pentru creațiile contemporane.

Trei zile dedicate excelenței

Evenimentul „Valori care rezistă timpului” celebrează peste 115 ani de legături între România și Elveția, având ca temă centrală excelența durabilă. Între 4 și 6 iunie, Banca Națională a României devine un spațiu al eleganței, unde designul, istoria și patrimoniul cultural se împletesc armonios. Nu rata această ocazie unică de a explora universul fascinant al ceasurilor româno-elvețiene! Înscrierile se fac online, prin intermediul formularului oficial disponibil pe site-ul evenimentului.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială: https://www.libertatea.ro/valori-care-rezista-timpului

