Nicușor Dan, prima reacție după ce dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat: „Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”

Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT, promițând un răspuns ferm și măsuri pentru protejarea României, membră NATO, după ce un bloc din Galați a fost lovit de o dronă rusească.

O dronă rusească a provocat panică în Galați după ce a lovit un bloc de locuințe și a explodat. Într-un mesaj publicat pe Facebook, președintele Nicușor Dan a condamnat ferm incidentul, catalogându-l drept „cel mai grav” de la începutul conflictului din Ucraina și promițând „măsuri pe măsură” împotriva Rusiei. Acesta a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a lua decizii rapide și coordonate.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11, pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă. Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a transmis Nicușor Dan.

După ce a exprimat solidaritatea cu victimele și familiile lor, președintele a criticat dur Federația Rusă pentru războiul din Ucraina și „disprețul sistematic față de dreptul internațional”.

„Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional. Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, a mai scris Nicușor Dan.

Apărare națională și coordonare internațională

România a trecut imediat la acțiune, mobilizând Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și alte instituții-cheie. Potrivit Libertatea, autoritățile locale din Galați, alături de echipe de intervenție, au început ancheta pentru a recupera fragmentele dronei și a analiza tipul de armament utilizat.

Totodată, Nicușor Dan a detaliat măsurile luate:

Informarea aliaților NATO și UE: „Toți aliații au fost informați în timp real despre incident.”

„Toți aliații au fost informați în timp real despre incident.” Solicitarea de capabilități antidrone suplimentare: România a cerut sprijin militar din partea NATO pentru a întări apărarea Flancului Estic.

România a cerut sprijin militar din partea NATO pentru a întări apărarea Flancului Estic. Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU: „România va informa oficial ONU despre această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional.”

Cum au răspuns forțele armate române

Momentul în care drona a fost detectată pe radare a declanșat o mobilizare rapidă. Două aeronave F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT au urmărit drona pe teritoriul național. Decizia de a nu o doborî a fost luată din cauza riscurilor pentru populația civilă. „Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații”, a explicat președintele.

Mesajul ferm al României

„România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi”, a declarat Nicușor Dan. El a reafirmat angajamentul țării noastre de a sprijini Ucraina, subliniind că securitatea națională rămâne o prioritate absolută.

România continuă să fie un aliat de nădejde în cadrul NATO și un susținător ferm al Ucrainei în eforturile sale de a-și păstra suveranitatea. „Sprijinul nostru – politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene – rămâne neclintit. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă.”

