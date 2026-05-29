Imagini din apartamentul de la Galați lovit de drona rusească Geran-2

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un bloc din Galați a fost lovit de o dronă Geran-2, în noaptea de joi spre vineri, provocând o explozie urmată de un incendiu. Două persoane au fost rănite, iar peste 70 de locatari au fost evacuați. Zona rămâne blocată pentru anchete. Imagini din apartamentul lovit.

Cum arată apartamentul din Galați lovit de drona rusească Geran-2

O dronă de tip Geran-2, de proveniență rusească, s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, zona Mazepa, provocând o explozie urmată de un incendiu. Impactul devastator a lăsat în urmă un apartament distrus, două persoane rănite și zeci de locatari evacuați. Libertatea relatează că autoritățile continuă să investigheze circumstanțele acestui eveniment care a zguduit comunitatea locală.

Cei care locuiesc în apropierea blocului afectat de pe strada Brăilei au trăit momente de groază. „Totul a început cu mesajul RO-Alert primit la ora 1.52. Noi dormim cu geamurile deschise și, la un moment dat, s-a auzit clar acel bâzâit de dronă. Sunetul devenea din ce în ce mai tare și părea că se apropie de blocul nostru”, a povestit o femeie, citată de Libertatea. În câteva minute, zgomotul a culminat într-o explozie puternică.

Impactul a fost resimțit puternic chiar și la 250 de metri distanță. „Era ora 1.57 când a căzut drona. Locuiesc într-o intersecție, iar explozia a fost atât de puternică încât m-am ascuns în pat de frică”, a continuat aceasta.

Momentul în care drona lovește blocul din Galați

Apartamentul distrus și răniții

Blocul BR, situat în apropierea falezei Dunării, a fost scena unui dezastru. În urma impactului, apartamentul lovit a suferit avarii majore, iar două persoane, o femeie de 51 de ani și un copil de 14 ani, au fost rănite ușor. Ambele au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați pentru îngrijiri medicale și se află în afara oricărui pericol.

Postul local Pro Lider FM a publicat imagini din apartamentul afectat, arătând dezastrul lăsat în urmă de explozie. „Așa arată apartamentul din Galați, lovit de o dronă în această noapte. În urma impactului, drona a explodat, iar deflagrația a fost urmată de incendiu”, a transmis publicația.

Zona, izolată pentru cercetări

Forțele de ordine și pompierii au intervenit rapid pentru a limita pagubele și a evacua locatarii. Aproximativ 70 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele, unii autoevacuându-se. Zona a fost izolată, autoritățile desfășurând cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că drona Geran-2 avea o încărcătură explozivă care a detonat complet la impact. „Din primele informații, a rezultat că întreaga încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, au declarat oficialii.

Tensiune și reflecții amare

Locuitorii sunt încă sub șoc, unii descriind momentele de panică prelungită din timpul și după incident. „Fiul meu, care este în clasa a XII-a, s-a speriat foarte tare; s-a mutat în altă cameră să doarmă cu cățelul nostru”, a povestit o femeie din zonă. Pe rețelele sociale, un alt comentariu a subliniat fragilitatea situației: „Cred că trebuie să realizăm că granița dintre pace și război, viață și moarte e la o fracțiune de secundă”.

Vezi și:

Nicușor Dan, prima reacție după ce dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat: „Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”

Mesajul lui Ilie Bolojan, după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați: „Cer Rusiei să pună imediat capăt”

Foto: Facebook/Dan Cristian Turturică; Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News