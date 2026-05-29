Sorin Grindeanu, apel la formatiunile politice din România să susțină urgent un Guvern funcțional, după incidentul cu drona din Galați. PSD: „Să lăsam deoparte confruntările interne”

PSD a anunțat vineri, 29 mai, că este pregătit să susțină instalarea rapidă a unui guvern funcțional, după incidentul din Galați, în care o dronă rusească a căzut peste o clădire rezidențială și a provocat pagube materiale și victime. Sorin Grindeanu a făcut un apel către toate forțele politice din România să acționeze unitar.

Grindeanu, presiuni pentru formarea unui guvern, după incidentul cu drona din Galați

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a vorbit despre incidentul de la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pentru un bloc și doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Social-democratul a condamnat declarațiile lui Ilie Bolojan și ale unor reprezentanți USR care invocă sesizările la Curtea Constituțională privind legislația SAFW, care pasează răspunderea pentru eșecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului cu dronă de la Galați.

El spune că toate forțele politice ar trebui să lase deoparte confruntările interne și să susțină formarea unui Guvern cât mai rapid.

„PSD condamnă ferm încălcarea inacceptabilă a suveranităţii României de către Federaţia Rusă. Un astfel de comportament al unui stat arată nu numai dispreţul la adresa dreptului internaţional, cât şi faţă de siguranţa cetăţenilor unui stat membru NATO.

În aceste condiţii, PSD face apel către toate forţele politice din România să înceteze confruntările interne şi să acţioneze unitar, în interesul naţional. În acest caz, agresorul este Federaţia Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte şi să acţioneze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuşi cetăţenii români”, arată PSD într-un comunicat oficial.

PSD condamnă declarațiile lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a invocat sesizările la Curtea Constituțională privind legislația SAFE, pentru a pasa răspunderea pentru eșecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galați, arată PSD, care respinge categoric și condamnă declarațiile premierului demis Ilie Bolojan,

Conform comunicatului, sesizarea Curții Constituționale de către președintele Camerei Deputaților privind OUG 38/2026 a avut ca scop eliminarea incertitudinilor legislative generate de felul în care a fost emisă ordonanță, fără să aibă legătură cu instrumentul SAFE sau cu PNRR.

„Sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor accelerează pronunţarea CCR pentru înlăturarea acestor incertitudini, în termenul legal de 20 de zile, care nu existau în cazul sesizării Avocatului Poporuluii”, precizează PSD în comunicat.

Totodată, social democrații spun că sunt pregătiți să susțină instalarea rapidă a unui guvern funcțional.

„PSD este de asemenea pregătit să susţină instalarea rapidă a unui guvern funcţional şi responsabil, care să asigure funcţionarea eficientă a statului şi a instituţiilor din sistemul de securitate naţională”, mai transmite formaţiunea.

De asemenea, PSD a menționat că indiferent de conflictele politice, „a acţionat responsabil şi a susţinut în Parlament toate actele normative necesare pentru accesarea cât mai rapidă a fondurilor europene pentru creşterea capacităţii de apărare a României”.

