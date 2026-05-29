Expoziția „Valori care rezistă timpului” de la BNR: Albini Prassa aduce în prim-plan 115 ani de relații România–Elveția prin orologerie

Descoperă expoziția „Valori care rezistă timpului” la Banca Națională a României, marcând 115 ani de relații România-Elveția. Piese rare, istoria ceasornicăriei și inovații te așteaptă într-o celebrare a tradiției și progresului.

Expoziția „Valori care rezistă timpului” de la BNR

Ceasurile nu sunt doar instrumente de măsurare a timpului, ci și martori tăcuți ai istoriei și simboluri ale progresului. Expoziția „Valori care rezistă timpului”, organizată la sediul Băncii Naționale a României, celebrează 115 ani de relații diplomatice între România și Elveția, transformând timpul într-un fir roșu care leagă trecutul, prezentul și viitorul. Evenimentul, realizat în parteneriat cu Albini Prassa, un nume de referință pe piața ceasurilor de lux, aduce în prim-plan povești impresionante și inovații spectaculoase din lumea orologeriei.

Timpul care ne leagă: o călătorie în trecut

Când intri în lumea expoziției, te întâmpină o colecție de piese rare, multe dintre ele nefiind expuse publicului de mai bine de 13 ani. Printre exponate se regăsesc ceasuri folosite de grăniceri, piloți ai armatei sau de angajații căilor ferate, fiecare marcând momente-cheie din istoria unei Românii în plină transformare.

Vizitatorii sunt invitați să descopere cum aceste obiecte prețioase au făcut parte din viața cotidiană a românilor, simbolizând legătura strânsă dintre precizia elvețiană și nevoile unei societăți aflate în plină modernizare. Libertatea relatează despre acest patrimoniu fascinant, subliniind că expoziția recreează atmosfera comercială de altădată: cine vindea ceasuri, cine le cumpăra și cum ajungeau acestea în marile orașe ale țării.

Albini Prassa: un pod între România și Elveția

Fondată în 2004, cu rădăcini adânci în ambele țări, Albini Prassa a devenit un pilon al dialogului cultural și comercial româno-elvețian. De-a lungul celor două decenii de activitate, compania a colaborat cu branduri internaționale de prestigiu pentru a crea ediții speciale dedicate României. Această dedicare este evidențiată în cadrul expoziției printr-o secțiune care dezvăluie povești antreprenoriale unice și renașteri spectaculoase ale unor branduri fondate de români în urmă cu peste un secol.

„În fiecare proiect, încercăm să aducem în prim-plan moștenirea și identitatea noastră, arătând că România are un loc bine meritat în istoria orologeriei internaționale”, declară reprezentanții Albini Prassa. Astfel de inițiative nu doar că pun în valoare tradiția, ci și inspiră generațiile viitoare să-și redescopere potențialul.

Privind spre viitor: inovații care schimbă jocul

Ceasornicarii de astăzi continuă să rescrie regulile jocului, iar expoziția oferă o privire fascinantă asupra viitorului. De la mecanisme neconvenționale și designuri inovatoare, până la tehnologii care au revoluționat industria, vizitatorii pot explora noi moduri de a înțelege timpul.

O atenție specială este acordată ARC – Academia Română de Ceasornicărie. Fondată de maestrul Mihai Ceciu, cu sprijinul Albini Prassa, instituția organizează demonstrații live, unde publicul poate observa procesul de creație al unui ceas, folosind instrumente tradiționale și microscoape digitale.

Expoziția poate fi vizitată pe 5 și 6 iunie, la Banca Națională a României

Expoziția „Valori care rezistă timpului” va putea fi vizitată de publicul larg pe 5 și 6 iunie, la sediul Băncii Naționale a României, și promite să fie unul dintre cele mai interesante evenimente culturale dedicate patrimoniului orologer și relației dintre România și Elveția. Accesul la expoziție se va face doar pe baza înscrierii în formularul dedicat.

În cadrul evenimentului, publicul interesat va putea participa și la masterclassurile susținute de Albini Prassa și ARC, programate pe 4 și 5 iunie. Mai multe detalii despre program, condițiile de acces și înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului, aici.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială: https://www.libertatea.ro/valori-care-rezista-timpului

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors’ Fund

Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media

Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

