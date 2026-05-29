Jorge, dezvăluiri despre relația cu Iulia Pârlea. Prezentatoarea PRO TV și cântărețul se cunosc de mulți ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Jorge a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre legătura pe care o are cu Iulia Pârlea, prezentatoarea de la PRO TV. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani și Iulia era prezentă în fiecare weekend acasă la artist. Iată ce relație au avut cei doi.

Jorge, dezvăluire despre relația cu Iulia Pârlea. De când se cunosc cei doi

Jorge, pe numele lui real Gheorghe Papagheorghe, a dezvăluit că se cunoaște cu Iulia Pârlea de mulți ani. Prezentatoarea PRO TV mergea în fiecare weekend la el acasă, pe când era eleva tatălui său.

Cântărețul spune că tatăl lui îi oferea meditații Iuliei. Jorge a fost invitat la emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentată de Marius Manole la Acasă Tv.

Citește și: Jorge, dezvăluiri rare despre căsnicie: „E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme!” ce spune despre soția sa, Ramona

El a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu tatăl lui și a spus că datorită lui a ajuns să vorbească atât de bine limba engleză.

„Ce știu eu despre mine, și puțină lume știe, este că eu cânt mai bine în engleză decât în română. Eu am trăit alături de tatăl meu, profesor de engleză, și pentru mine limba engleză a fost la același nivel ca și româna, pentru că tata vorbea în engleză, mama vorbea în română. Veneau copiii la meditații… Iulia Pârlea, care era eleva lui tata, a fost la mine acasă. În fiecare weekend, venea și făceam meditații împreună”, a spus Jorge.

Ce spune despre imaginea lui

Jorge urmează să împlinească 44 de ani în iunie și a vorbit despre cât de importantă este imaginea lui ca artist. El spune că totul contează, de la dezvoltarea emoțională până la felul în care te îmbraci.

„Îmi pasă de imaginea mea. Ce fel de artist aș fi? Imaginea ta cred că ține și de respectul față de publicul care te urmărește. Imaginea include dezvoltarea ta emoțională, felul în care arăți, felul în care vorbești, cum relaționezi cu oamenii cu care te întâlnești. Imaginea e cu totul, nu doar cum te îmbraci.

Citește și: Jorge, dezvăluiri rare despre căsnicie: „E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme!” ce spune despre soția sa, Ramona

Eu păstrez și partea privată a vieții mele, dar sunt și suficient de atent la lucrurile pe care le fac și le spun atunci când sunt cu oamenii. Singurul moment în care eu refuz să fac poze este când mănânc. Mi se pare de prost-gust să întrerupi un om când mănâncă”, a mai spus Jorge.

Urmărește-ne pe Google News